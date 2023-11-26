https://sputniknews.com.tr/20231126/sinopta-meydana-gelen-firtinada-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1077793462.html

Sinop’ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti

Sinop’un Erfelek ilçesinde fırtınada tahıl ambarının devrilmesi nedeniyle bir kadın yaşamını yitirdi. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T13:26+0300

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Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü.Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/meteoroloji-den-9-il-icin-uyari-yarina-dikkat-1077791998.html

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