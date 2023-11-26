https://sputniknews.com.tr/20231126/meteoroloji-den-9-il-icin-uyari-yarina-dikkat-1077791998.html

Meteoroloji 'den 9 il için uyarı: Yarına dikkat

Meteoroloji 'den 9 il için uyarı: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 il için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzey ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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