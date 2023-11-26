https://sputniknews.com.tr/20231126/meteoroloji-den-9-il-icin-uyari-yarina-dikkat-1077791998.html
Meteoroloji 'den 9 il için uyarı: Yarına dikkat
Meteoroloji 'den 9 il için uyarı: Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 il için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T12:19+0300
2023-11-26T12:19+0300
2023-11-26T12:19+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzey ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231126/deniz-seviyesi-1-metre-yukseldi-izmir-buyuksehir-belediyesinden-son-duruma-iliskin-aciklama-1077791571.html
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meteorolojiden 9 il için uyarı, meteoroloji uyardı, kar yağışı ne zaman, doğu ve güneydoğu anadolu hava
meteorolojiden 9 il için uyarı, meteoroloji uyardı, kar yağışı ne zaman, doğu ve güneydoğu anadolu hava
Meteoroloji 'den 9 il için uyarı: Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 il için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzey ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.