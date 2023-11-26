https://sputniknews.com.tr/20231126/sibergoz-8-operasyonlarinda-25-kisi-yakalandi-211-bin-dolar-haksiz-kazanc--1077789578.html

Sibergöz-8 operasyonlarında 25 kişi yakalandı: '211 bin dolar haksız kazanç'

Sibergöz-8 operasyonlarında 25 kişi yakalandı: '211 bin dolar haksız kazanç'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T10:31+0300

2023-11-26T10:31+0300

2023-11-26T10:31+0300

türkiye

ali yerlikaya

siber

operasyon

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan'da ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 25 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:Bakan Yerlikaya, operasyonda tabancalara, 338 bin Türk lirası ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim kartına el konulduğu da bildirdi."Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Türk polisini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.Ali Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html

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