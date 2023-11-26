https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-soyuz-roketiyle-uzaya-yeni-askeri-uydu-gonderdi-1077791215.html
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığını duyurdu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T11:40+0300
2023-11-26T11:40+0300
2023-11-26T11:40+0300
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Bakanlık, Rus askeri uydusunu uzaya taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden gönderildiğini belirtti.Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın amaçları doğrultusunda uzay cihazı taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b roketini fırlattı" ifadelerini kullandı.Fırlatma işleminin dün akşam saat 23:58'de gerçekleştiğini belirten bakanlık, Soyuz uzay aracının planlanan süre içinde başarıyla yörüngeye girdiğini bildirdi.Savunma Bakanlığı, uyduyla istikrarlı telemetrik iletişimin sürdüğünü, entegre sistemlerin normal şekilde çalıştığını ve cihazla ilgili bilgilerin Rus uzay kontrol sisteminin ana uzay nesneleri kataloğuna dahil edildiğini ekledi.Bu, 2023 yılında gerçekleştirilen 12. taşıyıcı roket fırlatması oldu. Plesetsk Uzay Üssü, bu fırlatmaların 5'ine ev sahipliği yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/kuzey-kore-liderinden-firlatilan-casus-uyduya-ovgu-uzay-gucunde-yeni-donem-1077742201.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uydu, askeri uydu
rusya, rusya savunma bakanlığı, uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uydu, askeri uydu
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Bakanlık, Rus askeri uydusunu uzaya taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden gönderildiğini belirtti.
Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın amaçları doğrultusunda uzay cihazı taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b roketini fırlattı" ifadelerini kullandı.
Fırlatma işleminin dün akşam saat 23:58'de gerçekleştiğini belirten bakanlık, Soyuz uzay aracının planlanan süre içinde başarıyla yörüngeye girdiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, uyduyla istikrarlı telemetrik iletişimin sürdüğünü, entegre sistemlerin normal şekilde çalıştığını ve cihazla ilgili bilgilerin Rus uzay kontrol sisteminin ana uzay nesneleri kataloğuna dahil edildiğini ekledi.
Bu, 2023 yılında gerçekleştirilen 12. taşıyıcı roket fırlatması oldu. Plesetsk Uzay Üssü, bu fırlatmaların 5'ine ev sahipliği yaptı.