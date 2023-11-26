https://sputniknews.com.tr/20231126/japonya-ve-cin-karsilikli-fayda-saglayan-iliskilerin-insasi-icin-caba-gosterecek-1077787822.html
Japonya ve Çin, ‘karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin inşası’ için çaba gösterecek
Japonya ve Çin, ‘karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin inşası’ için çaba gösterecek
Japonya ve Çin, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili bağların geliştirilmesi için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T08:52+0300
2023-11-26T08:52+0300
2023-11-26T08:52+0300
dünya
çin
japonya
çin devlet başkanı şi cinping
vang yi
kişida fumio
güney kore
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077787665_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b753c984101702c70d9e1ced3a504cfa.jpg
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Busan kentinde düzenlenen Güney Kore, Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüştü.Görüşmede bakanlar, Japonya ve Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi yönünde mutabakata vardı.Kamikava, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in APEC Zirvesi'ndeki görüşmelerinde vardıkları mutabakat doğrultusunda Çin ile yakın işbirliğine hazır olduklarını, "yeni bir dönem" vizyonuyla yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.Japon Bakan, Fukuşima Dai-içi Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasına başlanmasının ardından Çin'in Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına getirdiği yasağın sonlandırılmasını istedi.Atık suyun tahliyesine yönelik iki ülkenin farklı pozisyonlarına dikkati çeken bakanlar, bu konuya diyalog yoluyla yapıcı bir şekilde yaklaşılmasında fikir birliğine vardı.‘Çin ve Japonya, korumacılığa birlikte karşı çıkmalı’Çinli Bakan Vang da iki ülke arasında karşılıklı anlayışın doğru temele dayanmasının önemine işaret ederek, Çin ve Japonya'nın rakip değil işbirliği ortakları olduğunu, barışçıl kalkınmaya bağlı kalınması ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.İki ülkenin üretimin ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini vurgulayan Vang, "Çin ve Japonya küreselleşme karşıtlığına ve korumacılığa birlikte karşı çıkmalı" dedi.Vang, Japon tarafının Tayvan konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini, ‘tek Çin’ ilkesine bağlı kalarak Çin'in iç işlerine karışmaktan kaçınmasını beklediklerini ifade etti.Çin'in Fukuşima'daki atık suyun boşaltılmasına ilişkin kaygılarını yineleyen Vang, Japonya'nın sorumlu davranarak tüm paydaşlar için kapsamlı, etkin ve uzun dönemli bir etki izleme mekanizması oluşturması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/japonya-ortadogu-krizinde-arabulucu-olmak-istiyor-ne-araplarla-ne-de-israille-gerginligimiz-var-1077374726.html
çin
japonya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077787665_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_08ca5b68b914e90990cf04096db66c45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, japonya, çin devlet başkanı şi cinping, vang yi, kişida fumio, güney kore, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
çin, japonya, çin devlet başkanı şi cinping, vang yi, kişida fumio, güney kore, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
Japonya ve Çin, ‘karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin inşası’ için çaba gösterecek
Japonya ve Çin, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili bağların geliştirilmesi için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Busan kentinde düzenlenen Güney Kore, Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüştü.
Görüşmede bakanlar, Japonya ve Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi yönünde mutabakata vardı.
Kamikava, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in APEC Zirvesi'ndeki görüşmelerinde
vardıkları mutabakat doğrultusunda Çin ile yakın işbirliğine hazır olduklarını, "yeni bir dönem" vizyonuyla yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.
Japon Bakan, Fukuşima Dai-içi Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasına başlanmasının ardından Çin'in Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına getirdiği yasağın sonlandırılmasını istedi.
Atık suyun tahliyesine yönelik iki ülkenin farklı pozisyonlarına dikkati çeken bakanlar, bu konuya diyalog yoluyla yapıcı bir şekilde yaklaşılmasında fikir birliğine vardı.
‘Çin ve Japonya, korumacılığa birlikte karşı çıkmalı’
Çinli Bakan Vang da iki ülke arasında karşılıklı anlayışın doğru temele dayanmasının önemine işaret ederek, Çin ve Japonya'nın rakip değil işbirliği ortakları olduğunu, barışçıl kalkınmaya bağlı kalınması ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
İki ülkenin üretimin ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini vurgulayan Vang, "Çin ve Japonya küreselleşme karşıtlığına ve korumacılığa birlikte karşı çıkmalı" dedi.
Vang, Japon tarafının Tayvan konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini, ‘tek Çin’ ilkesine bağlı kalarak Çin'in iç işlerine karışmaktan kaçınmasını beklediklerini ifade etti.
Çin'in Fukuşima'daki atık suyun boşaltılmasına ilişkin kaygılarını yineleyen Vang, Japonya'nın sorumlu davranarak tüm paydaşlar için kapsamlı, etkin ve uzun dönemli bir etki izleme mekanizması oluşturması gerektiğini kaydetti.