https://sputniknews.com.tr/20231114/japonya-ortadogu-krizinde-arabulucu-olmak-istiyor-ne-araplarla-ne-de-israille-gerginligimiz-var-1077374726.html
Japonya, Ortadoğu krizinde arabulucu olmak istiyor: 'Ne Araplarla ne de İsraille gerginliğimiz var'
Japonya, Ortadoğu krizinde arabulucu olmak istiyor: 'Ne Araplarla ne de İsraille gerginliğimiz var'
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:40+0300
2023-11-14T10:40+0300
2023-11-14T10:40+0300
dünya
japonya
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
g7
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Bakan Kamikawa devlet televizyonu NHK'ya verdiği röportajda, geçen hafta liderlik ettiği Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısındaki çağrıya değindi. Kamikawa, G7 toplantısında, bölgedeki 'sivillere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi çağrısı' yaptıklarını anımsattı.Çocuk, kadın ve yaşlılar dahil sivillerin büyük ölçüde acı çektiğini belirten Kamikawa, "Gazze'ye yardım ulaştırmanın zamana karşı bir yarış olduğunu" söyledi. Japon Bakan ülkesinin başından beri, uluslararası insancıl hukuka uyum gösterilmesi ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.Krizin çözülmesinde ülkesinin rol üstlenebileceğini söyleyen Kamikawa, insani durumun daha kötüleşmesini önlemek için 'ivedi hamle' gerektiğini kaydetti. Bakan Kamikawa, "İsrail ya da Arap milletleriyle gerginliğimiz bulunmadığı için Japonya'nın bu konuda eşsiz bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231022/abd-japonya-ve-guney-koreden-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati--1076606443.html
japonya
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin yönetimi
israil
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japonya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, g7, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
japonya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, g7, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
Japonya, Ortadoğu krizinde arabulucu olmak istiyor: 'Ne Araplarla ne de İsraille gerginliğimiz var'
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.
Bakan Kamikawa devlet televizyonu NHK'ya verdiği röportajda, geçen hafta liderlik ettiği Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısındaki çağrıya değindi. Kamikawa, G7 toplantısında, bölgedeki 'sivillere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi çağrısı' yaptıklarını anımsattı.
Çocuk, kadın ve yaşlılar dahil sivillerin büyük ölçüde acı çektiğini belirten Kamikawa, "Gazze'ye yardım ulaştırmanın zamana karşı bir yarış olduğunu" söyledi. Japon Bakan ülkesinin başından beri, uluslararası insancıl hukuka uyum gösterilmesi ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.
Krizin çözülmesinde ülkesinin rol üstlenebileceğini söyleyen Kamikawa, insani durumun daha kötüleşmesini önlemek için 'ivedi hamle' gerektiğini kaydetti. Bakan Kamikawa, "İsrail ya da Arap milletleriyle gerginliğimiz bulunmadığı için Japonya'nın bu konuda eşsiz bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.