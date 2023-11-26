https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-cok-sayida-vapur-seferi-iptal-edildi-1077789006.html
İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal: 'İkinci bir duyuruya kadar'
İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal: 'İkinci bir duyuruya kadar'
İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre kentte hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Söz konusu seferlerin ikinci bir... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T10:02+0300
2023-11-26T10:02+0300
2023-11-26T10:10+0300
türkiye
istanbul
vapur
sefer
iptal
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Fırtına ve sağanak yağış uyarısının yapıldığı İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den vapur seferlerine yönelik bir açıklama geldi. "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denilen açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231126/izmirde-deniz-tasti-sokaklar-su-altinda-kaldi-mahsur-kalan-muzisyenleri-itfaiye-kurtardi-1077788306.html
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istanbulda iptal edilen vapur seferleri, istanbul vapur, hangi vapur seferleri iptal
istanbulda iptal edilen vapur seferleri, istanbul vapur, hangi vapur seferleri iptal
İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal: 'İkinci bir duyuruya kadar'
10:02 26.11.2023 (güncellendi: 10:10 26.11.2023)
İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre kentte hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Söz konusu seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Fırtına ve sağanak yağış uyarısının yapıldığı İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den vapur seferlerine yönelik bir açıklama geldi.
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denilen açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerimizin Ortaköy İskelesi uğraması