https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-cok-sayida-vapur-seferi-iptal-edildi-1077789006.html

İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal: 'İkinci bir duyuruya kadar'

İstanbul'da çok sayıda vapur seferi iptal: 'İkinci bir duyuruya kadar'

İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre kentte hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Söz konusu seferlerin ikinci bir... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T10:02+0300

2023-11-26T10:02+0300

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türkiye

istanbul

vapur

sefer

iptal

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Fırtına ve sağanak yağış uyarısının yapıldığı İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den vapur seferlerine yönelik bir açıklama geldi. "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denilen açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231126/izmirde-deniz-tasti-sokaklar-su-altinda-kaldi-mahsur-kalan-muzisyenleri-itfaiye-kurtardi-1077788306.html

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