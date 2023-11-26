https://sputniknews.com.tr/20231126/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1077804200.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T21:08+0300

2023-11-26T21:08+0300

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231125/erdogan-devlet-olarak-kadina-yonelik-siddetle-mucadeleyi-temel-politikamiz-haline-getirdik-1077777141.html

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recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, iran, türkiye, ibrahim reisi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı