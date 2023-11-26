https://sputniknews.com.tr/20231126/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1077804200.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T21:08+0300
2023-11-26T21:08+0300
2023-11-26T21:38+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
iran
türkiye
ibrahim reisi
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061283923_0:86:1201:761_1920x0_80_0_0_f0543f39cf6eebbc2444beb93a889614.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231125/erdogan-devlet-olarak-kadina-yonelik-siddetle-mucadeleyi-temel-politikamiz-haline-getirdik-1077777141.html
türkiye
filistin
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061283923_36:0:1163:845_1920x0_80_0_0_8f30d91da1275ea78af4ff67007918d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, iran, türkiye, ibrahim reisi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, iran, türkiye, ibrahim reisi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
21:08 26.11.2023 (güncellendi: 21:38 26.11.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım faaliyetleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.