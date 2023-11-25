Erdoğan: Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik

"Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Türkiye kadına yönelik şiddette eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde iyi durumdadır. Bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa hanım kardeşlerimiz hakikati iyi biliyor.

Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız.

Huzurlu, güvenli, saygılı bir aile kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadının şiddet gördüğü bir beraberliği temelinde şefkatin olduğu bir aile kavramı ile tanımlayabilir miyiz. Çocuğun fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yapının aile olduğunu kim söyleyebilir. Aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların haklarının korunmasını amaçlıyoruz."