https://sputniknews.com.tr/20231125/erdogan-devlet-olarak-kadina-yonelik-siddetle-mucadeleyi-temel-politikamiz-haline-getirdik-1077777141.html
Erdoğan: Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik
Erdoğan: Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına katıldı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T14:57+0300
2023-11-25T14:57+0300
2023-11-25T15:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
istanbul sözleşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuştu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepkilere yanıt veren Erdoğan, "Sözleşmeden çekilmemizin kadına şiddete yönelik olumsuz etkisi olmadı" dedi.Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:İstanbul Sözleşmesi açıklaması
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recep tayyip erdoğan, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, istanbul sözleşmesi
recep tayyip erdoğan, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, istanbul sözleşmesi
Erdoğan: Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik
14:57 25.11.2023 (güncellendi: 15:32 25.11.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuştu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepkilere yanıt veren Erdoğan, "Sözleşmeden çekilmemizin kadına şiddete yönelik olumsuz etkisi olmadı" dedi.
Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Türkiye kadına yönelik şiddette eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde iyi durumdadır. Bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa hanım kardeşlerimiz hakikati iyi biliyor.
Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız.
Huzurlu, güvenli, saygılı bir aile kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadının şiddet gördüğü bir beraberliği temelinde şefkatin olduğu bir aile kavramı ile tanımlayabilir miyiz. Çocuğun fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yapının aile olduğunu kim söyleyebilir. Aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların haklarının korunmasını amaçlıyoruz."
İstanbul Sözleşmesi açıklaması
"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır. Mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanun başta olmak üzere zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür.
Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."