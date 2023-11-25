https://sputniknews.com.tr/20231125/taksim-meydani-kapatildi-1077776982.html

Taksim Meydanı kapatıldı

Taksim Meydanı kapatıldı

İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı Taksim Meydanı kapatıldı. Öğle saatlerinden... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T14:41+0300

2023-11-25T14:41+0300

2023-11-25T15:07+0300

türkiye

taksim

taksim meydanı

polis

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070385094_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb22acefac00a3be57733d818dee9169.jpg

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.Metro İstanbul açıkladı: Taksim durağında durmayacakMetro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html

türkiye

taksim

taksim meydanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksim, taksim meydanı, polis, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü