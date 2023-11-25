https://sputniknews.com.tr/20231125/taksim-meydani-kapatildi-1077776982.html
Taksim Meydanı kapatıldı
Taksim Meydanı kapatıldı
İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı Taksim Meydanı kapatıldı. Öğle saatlerinden... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T14:41+0300
2023-11-25T14:41+0300
2023-11-25T15:07+0300
türkiye
taksim
taksim meydanı
polis
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.Metro İstanbul açıkladı: Taksim durağında durmayacakMetro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html
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taksim, taksim meydanı, polis, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
taksim, taksim meydanı, polis, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
Taksim Meydanı kapatıldı
14:41 25.11.2023 (güncellendi: 15:07 25.11.2023)
İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı Taksim Meydanı kapatıldı. Öğle saatlerinden itibaren kapatılan meydan bariyerlerle çevrildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.
Metro İstanbul açıkladı: Taksim durağında durmayacak
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.