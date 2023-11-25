https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html
AFAD'dan turuncu kodlu uyarı: İstanbul’da ‘tam fırtına’ bekleniyor
AFAD'dan turuncu kodlu uyarı: İstanbul’da ‘tam fırtına’ bekleniyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Marmara dahil birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T13:07+0300
2023-11-25T13:07+0300
2023-11-25T13:39+0300
afad
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AFAD yarın 44 il için 'turuncu', 20 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.AFAD'ın açıklamasına göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için 'turuncu' meteorolojik uyarı yapıldı.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/meteoroloji-ve-akomdan-dev-uyari-64-ile-sari-ve-turuncu-kod-hortum-olusma-riski-var-1077766086.html
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AFAD'dan turuncu kodlu uyarı: İstanbul’da ‘tam fırtına’ bekleniyor
13:07 25.11.2023 (güncellendi: 13:39 25.11.2023)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Marmara dahil birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.
AFAD yarın 44 il için 'turuncu', 20 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
AFAD'ın açıklamasına göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için 'turuncu' meteorolojik uyarı yapıldı.
Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.