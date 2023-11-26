https://sputniknews.com.tr/20231126/bati-karadeniz-icin-firtina-uyarisi-1077805142.html

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T21:57+0300

2023-11-26T21:57+0300

2023-11-26T21:57+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

batı

batı

rüzgar

şiddetli rüzgar

rüzgar enerjisi

fırtına

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Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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meteoroloji genel müdürlüğü, batı, batı, rüzgar, şiddetli rüzgar, rüzgar enerjisi, fırtına