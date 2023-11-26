https://sputniknews.com.tr/20231126/bati-karadeniz-icin-firtina-uyarisi-1077805142.html
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T21:57+0300
2023-11-26T21:57+0300
2023-11-26T21:57+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
batı
batı
rüzgar
şiddetli rüzgar
rüzgar enerjisi
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077550261_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a874b0b56e252339598eda17acd5bb7d.jpg
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1077800880.html
türkiye
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077550261_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_920c22d00a692376951f737a59b127dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, batı, batı, rüzgar, şiddetli rüzgar, rüzgar enerjisi, fırtına
meteoroloji genel müdürlüğü, batı, batı, rüzgar, şiddetli rüzgar, rüzgar enerjisi, fırtına
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.