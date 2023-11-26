Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik

Türkiye
SON DAKİKA | Yemen açıklarında İsraille bağlantılı bir kargo gemisine daha el koyuldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
07:15
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
08:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
09:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
10:09
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
10:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
11:23
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
11:32
1 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
19:11
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
19:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
19:44
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
21:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
09:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
10:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
10:21
2 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
11:14
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
11:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
12:20
2 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
12:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
12:43
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
18:42
1 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
21:11
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
21:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
21:52
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
22:12
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
22:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
22:56
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
23:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
23:38
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231126/bakan-uraloglu-ferhat-gibi-daglari-delerek-turkiyeyi-tuneller-ulkesi-haline-getirdik-1077797683.html
Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik
Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T16:44+0300
2023-11-26T16:44+0300
türkiye
tünel
köprü
otoyol
abdulkadir uraloğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072853879_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76cd4d4d2913a49d440def6c3fac10ea.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda faaliyete alınan köprü, tünel ve kara yolu yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarına işaret eden Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" bilgisini paylaştı.Uraloğlu, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkeye kazandırdıklarını, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu dev projelerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprünün hizmet verdiğine işaret ederek, 2003-2023 döneminde 3 bin 844 yeni köprü inşa edildiğini ve toplam köprü uzunluğunun 765 kilometreye çıkartıldığını bildirdi.Uraloğlu, şöyle devam etti:'Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik'2003'te 83 tünelin faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, bu tünellerin toplam uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu bildirdi.Bakan Uraloğlu, 2003-2023 döneminde inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttiklerini ifade etti.Tünel uzunluğunda yaşanan artışı da vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231126/ak-partiden-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-6-aday-adayi-basvurdu-1077797065.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072853879_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_c0f2960fcb4389429ff9dd93bc7e4681.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tünel, köprü, otoyol, abdulkadir uraloğlu
tünel, köprü, otoyol, abdulkadir uraloğlu

Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik

16:44 26.11.2023
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
© AA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik. Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda faaliyete alınan köprü, tünel ve kara yolu yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarına işaret eden Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" bilgisini paylaştı.
Uraloğlu, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkeye kazandırdıklarını, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu dev projelerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.
Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, kara yolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu artırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız kara yolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. 'Yol medeniyettir' ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmet' düsturuyla çalışıyoruz."
Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprünün hizmet verdiğine işaret ederek, 2003-2023 döneminde 3 bin 844 yeni köprü inşa edildiğini ve toplam köprü uzunluğunun 765 kilometreye çıkartıldığını bildirdi.
Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Atatürk Viyadüğü (TAG Otoyolu), Bornova Viyadüğü (İstanbul-İzmir Otoyolu), Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Kömürhan Köprüsü gibi yapılar, kara yolu ulaşımının önemli köprülerinden birkaçı. Bunlardan en öne çıkan ve milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Ayrıca, 1452 köprünün onarımı ile 451 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık."

'Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik'

2003'te 83 tünelin faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, bu tünellerin toplam uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu bildirdi.
Bakan Uraloğlu, 2003-2023 döneminde inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttiklerini ifade etti.
Tünel uzunluğunda yaşanan artışı da vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip kara yolu tünelleri olarak dikkati çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik. Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı."
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti temayül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
POLİTİKA
AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı başvurdu
16:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала