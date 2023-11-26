https://sputniknews.com.tr/20231126/bakan-uraloglu-ferhat-gibi-daglari-delerek-turkiyeyi-tuneller-ulkesi-haline-getirdik-1077797683.html

Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik

Bakan Uraloğlu: Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T16:44+0300

2023-11-26T16:44+0300

2023-11-26T16:44+0300

türkiye

tünel

köprü

otoyol

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda faaliyete alınan köprü, tünel ve kara yolu yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarına işaret eden Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" bilgisini paylaştı.Uraloğlu, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkeye kazandırdıklarını, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu dev projelerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprünün hizmet verdiğine işaret ederek, 2003-2023 döneminde 3 bin 844 yeni köprü inşa edildiğini ve toplam köprü uzunluğunun 765 kilometreye çıkartıldığını bildirdi.Uraloğlu, şöyle devam etti:'Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik'2003'te 83 tünelin faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, bu tünellerin toplam uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu bildirdi.Bakan Uraloğlu, 2003-2023 döneminde inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttiklerini ifade etti.Tünel uzunluğunda yaşanan artışı da vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

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tünel, köprü, otoyol, abdulkadir uraloğlu