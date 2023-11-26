https://sputniknews.com.tr/20231126/ak-partiden-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-6-aday-adayi-basvurdu-1077797065.html

AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı başvurdu

AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı başvurdu

İstanbul'daki aday adaylığı başvurularına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Şahin "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T16:10+0300

2023-11-26T16:10+0300

2023-11-26T16:10+0300

politika

temayül yoklaması

ak parti

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi

31 mart yerel seçimleri

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:Şahin, 31 Mart gecesinin AK Parti ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacakları gece olacağını dile getirerek, bu anlamda her kademesiyle çok dikkatli bir süreci, çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.'Aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere AFAD'a bağış aldık'Geçen mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinde aday adaylığına başvuranların depremin yaralarının sarılması için AFAD'a bağış yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Yerel seçimlere müracaat sürecinde de partimize aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD'a bağış aldık ve halen devam etmekte olan belediye meclis üyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şahin, sorunsuz bir şekilde devam eden temayül yoklamasının, adayların tespitindeki parametrelerden biri olduğunu ifade etti.Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231124/imamoglundan-aksener-ve-yerel-secim-aciklamasi-1077750106.html

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temayül yoklaması, ak parti, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri