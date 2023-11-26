https://sputniknews.com.tr/20231126/bakan-bayraktardan-elektrik-kesintileriyle-ilgili-aciklama-1077796010.html
Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmeye çalışıldığını açıkladı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T15:13+0300
2023-11-26T15:13+0300
2023-11-26T15:20+0300
türkiye
alparslan bayraktar
elektrik
elektrik kesintisi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'yi etkisi altına alan hava koşulları sonrası dağıtım hatlarında arızalar yaşandığını belirtti.Meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:
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alparslan bayraktar, elektrik, elektrik kesintisi
alparslan bayraktar, elektrik, elektrik kesintisi
Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
15:13 26.11.2023 (güncellendi: 15:20 26.11.2023)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmeye çalışıldığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'yi etkisi altına alan hava koşulları sonrası dağıtım hatlarında arızalar yaşandığını belirtti.
Meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:
"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."