https://sputniknews.com.tr/20231126/anonim-ve-limited-sirketlerle-ilgili-yeni-karar-1-ocak-2024ten-itibaren-gecerli-olacak-1077794610.html
Anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni karar: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak
Anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni karar: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak
Yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının yükseltilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'ten itibaren... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T14:42+0300
2023-11-26T14:42+0300
2023-11-26T14:43+0300
türkiye
resmi gazete
ticaret bakanlığı
şirket
sermaye
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Ticaret Bakanlığı, yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen en az sermaye tutarlarının artırılmasına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.Açıklamada, 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html
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resmi gazete kararları, şirket kurmada en az sermaye tutarı, anonim şirket nasıl kurulur, limited şirket nedir, yeni karar, 1 ocak 2024'ten itibaren
resmi gazete kararları, şirket kurmada en az sermaye tutarı, anonim şirket nasıl kurulur, limited şirket nedir, yeni karar, 1 ocak 2024'ten itibaren
Anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni karar: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak
14:42 26.11.2023 (güncellendi: 14:43 26.11.2023)
Yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının yükseltilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olan yeni karar sonrası merak edilense anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının ne kadar olduğu?
Ticaret Bakanlığı, yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen en az sermaye tutarlarının artırılmasına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır. Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerimiz bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır."