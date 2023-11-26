https://sputniknews.com.tr/20231126/anonim-ve-limited-sirketlerle-ilgili-yeni-karar-1-ocak-2024ten-itibaren-gecerli-olacak-1077794610.html

Anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni karar: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak

Anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni karar: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak

Yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının yükseltilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'ten itibaren... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T14:42+0300

2023-11-26T14:42+0300

2023-11-26T14:43+0300

türkiye

resmi gazete

ticaret bakanlığı

şirket

sermaye

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Ticaret Bakanlığı, yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen en az sermaye tutarlarının artırılmasına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.Açıklamada, 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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resmi gazete kararları, şirket kurmada en az sermaye tutarı, anonim şirket nasıl kurulur, limited şirket nedir, yeni karar, 1 ocak 2024'ten itibaren