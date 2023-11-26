https://sputniknews.com.tr/20231126/amerikan-ruyasi-sona-erdi-abdde-sadece-3-kisiden-1i-calisip-iyi-bir-hayat-surecegine-inaniyor-1077802004.html

Amerikan rüyası sona erdi: ABD'de sadece 3 kişiden 1'i çalışıp iyi bir hayat süreceğine inanıyor

Amerikan rüyası sona erdi: ABD'de sadece 3 kişiden 1'i çalışıp iyi bir hayat süreceğine inanıyor

Son yapılan anketlere göre, ABD'de toplumun yüzde 60'dan fazlası çok çalışsa bile iyi bir hayat sahibi olamayacağını düşünüyor. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T19:45+0300

2023-11-26T19:45+0300

2023-11-26T19:45+0300

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amerikan

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Yıllardır filmlerde gösterilen çok çalışıp zengin olma, diğer adıyla 'Amerikan hayali' inancına Amerikan toplumunda inanç düşüyor. Yeni bir ankete göre, Amerikalıların sadece yaklaşık 3'te 1'i, yani yüzde 36'lık bir kısmı ABD'de çok çalışıp çabalarsa iyi bir hayat yaşayabileceğini düşünüyor. 'Amerikan hayali'nin artık var olmadığı' düşünenlerin sayısı ise yüzde 45 iken, bunun tamamen yalandan ibaret olduğunu ve hiç var olmadığı söyleyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak aktarılıyor.ABD medyası tarafından yürütülen ve cuma günü açıklanan ankete bin 163 kişi katıldı. Ankette, "Sizce Amerikan rüyası - çok çalışıp, güzel bir hayat kurma durumu- hala geçerli mi?" sorusu yer aldı. Şıklarda ise 'hala geçerli, geçerliliğini yitirdi ve hiç var olmadı' olarak üç şık bulunuyordu. Aynı anketin geçen sene yapılan sonuçlarında ise 'Amerikan hayali'ne inananların sayısı yüzde 68'e kadar çıkmıştı. Özellikle ABD'li kadınların sadece yüzde 28'inin 'çalışıp mutlu yaşama ulaşma' düşüncesi bulunurken, erkeklerin ise yüzde 46'sı Amerikan rüyasının hala gerçekleşebileceği yönünde cevap verdiği belirtiliyor. Yaşlı ve emekliler ankette ülkedeki durumdan en umutlu kişiler olarak yüzde 48 oranıyla, çalışılırsa iyi yaşanabileceğini düşüncesinde. Ankette ayrıca Amerikan halkının Amerikan sistemine de güvenmediği ortaya çıktı. Katılımcıların yarısı, ABD'deki ekonomik ve siyasi sistemin 'halk karşıtı' olduğu şıkkı seçti. Özellikle de siyahi katılımcıların yüzde 89'u ABD'de sistemin 'insan karşıtı' olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak, seçmenlerin yüzde 30'luk bir kısmı ABD'de yaşamın 50 yıl öncesine kıyasla 'daha iyi' olduğunu düşünürken, yüzde 50'lik bır kısmı ise hayatın daha kötüye gittiğini söylüyor. Aynı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20 olarak açıklanıyor. Anketten alınan verilere göre son olarak, katılımcıların yüzde 65'inin ekonomiyi 'pek iyi değil veya zayıf' olarak nitelendirdiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231126/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-1077797222.html

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