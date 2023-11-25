https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-2-mig-29-ucagini-dusurdu-1077782247.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki MiG-29 savaş uçağını düşürdüğünü... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T17:37+0300

2023-11-25T17:37+0300

2023-11-25T17:37+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 savaş uçağı ve farklı bölgelerde 18 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Ukrayna birliklerinin kayıpları 110 asker, 2 otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayının taaruz grubunun saldırısını püskürtürken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 55 asker ve 3 askeri araç imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 22. ve 28. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 290 asker, 3 otomobil, bir Bukovel-AD elektronik harp istasyonu, bir D-20 ve bir D-30 obüsü imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Priyutnoye yerleşim bölgesindeki düşman saldırısını püskürterek, Nikolskoye bölgesindeki 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 150’den fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir D-20 obüs ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birimleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri nin33. ve 65. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 40 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir M-46 topçu sistemi imha edildi.Ayrıca Dolgintsevo askeri üssü ve Dnepropetrovsk bölgesindeki iki havacılık silahı deposu imha edildi.Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 539 uçak, 255 helikopter, 9 bin 183 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 611 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 175 sahra ve havan topu ile 15 bin 602 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/bati-basini-rus-elektronik-harp-sistemleri-nato-fuzelerini-basariyla-onluyor-1077764723.html

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