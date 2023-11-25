https://sputniknews.com.tr/20231125/bati-basini-rus-elektronik-harp-sistemleri-nato-fuzelerini-basariyla-onluyor-1077764723.html

Batı basını: Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor

Batı basını: Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor

The Economist, Rusya'nın NATO füzelerini başarılı bir şekilde rotalarından saptıran etkili elektronik harp sistemleri kullandığını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T00:18+0300

2023-11-25T00:18+0300

2023-11-25T00:18+0300

dünya

batı

batı

nato

rusya

füze

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9d4a8a5cb205550d52b153091c2cb48c.jpg

The Economist dergisinde yayınlanan makalede, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde NATO füzelerini başarılı bir şekilde rotalarından saptıran etkili elektronik savaş sistemlerini kullandığı belirtildi.Makalede, "HIMARS sistemlerinden fırlatılan gelişmiş uzun menzili GMLRS (Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi) füzeleri de hedefleri ıskalamaya başladı” denildi.Moskova'nın uzun yıllardır geliştirilmesine yatırım yaptığı geniş bir yelpazedeki elektronik harp sistemleri sayesinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede önemli bir avantaj elde ettiğine vurgu yapılan makalede, “Rus elektronik harp sistemleri ya yönlendirme sistemlerini devre dışı bırakıyor ya da operatörlerle telsiz iletişimini engelliyor. Etkilenen İHA’lar, şarjları bitinceye ve yere düşünceye kadar amaçsızca havada dolanıyor” ifadelerine yer verildi.Batı medyası daha önce de defalarca Rus elektronik harp sistemlerinin etkinliğine dikkat çekmişti. New York Times gazetesi de bu sistemlerin Ukrayna insansız hava araçlarını başarıyla vurduğunu yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı, batı, nato, rusya, füze, the economist