https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-yardim-isteyen-yaklasik-950-kisiden-762si-gazzeden-moskovaya-ulastirildi-1077785507.html

Rusya Dışişleri: Yardım isteyen yaklaşık 950 kişiden 762'si Gazze'den Moskova'ya ulaştırıldı

Rusya Dışişleri: Yardım isteyen yaklaşık 950 kişiden 762'si Gazze'den Moskova'ya ulaştırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden Moskova'ya taşınan Rusların ve aile fertlerinin toplam sayısının 762 olduğunu, tahliye faaliyetlerinin devam... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T21:36+0300

2023-11-25T21:36+0300

2023-11-25T21:36+0300

israil- filistin çatışması

rusya dışişleri bakanlığı

gazze

rus

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, tahliye yardımı için başvuran yaklaşık 950 kişiden 762 Rusya vatandaşı ve aile ferdi, Gazze Şeridi'nden Moskova'ya ulaştırıldı, tahliye faaliyetleri ise devam edecek.Açıklamada, “25 Kasım tarihinde Gazze Şeridi'nden tahliye edilen sıradaki Rus ve Filistinli (aile fertleri) grubu Moskova'ya geldi, sayısı 105 kişi. Tahliye için yardım isteyen yaklaşık 950’den toplam 762 kişi, Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kahire'den özel seferleri ile Gazze Şeridi'nden çıkarılarak Moskova'ya ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın saha ekibinin tahliye edilenlere sınırdan geçiş, göç ve pasaport kontrolü konularında gerekli desteği sağladığına dikkat çekilen açıklamada, “Tahliye faaliyetleri devam ediyor. Rusya’nın Kahire, Tel Aviv ve Ramallah'taki diplomatik temsilcilikleri, Dışişleri Bakanlığı'nın, Acil Durumlar Bakanlığı’nın ve diğer kurumların uzman birimleri, Rusların ve aile fertlerinin çatışma bölgesinden hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için çaba gösteriyor” vurgusu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-ruslarin-gazzeden-tahliyesine-yonelik-calismalar-suruyor-1077782621.html

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