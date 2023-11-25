https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-ruslarin-gazzeden-tahliyesine-yonelik-calismalar-suruyor-1077782621.html
Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor
Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliye için kaydolan Rusya vatandaşlarının birçoğunun bölgeden ayrıldığını, daha... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T17:56+0300
2023-11-25T17:56+0300
2023-11-25T17:56+0300
israil- filistin çatışması
rehine
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israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Rusya vatandaşları ile aile fertlerinin Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliyesine ilişkin bilgileri paylaştı.“Rus diplomatlar, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte tahliye çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. İlan edilen insani ateşkes nedeniyle Refah sınır kapısından geçişler, geçici olarak tüm ülkelerin vatandaşları için kapatıldı” diyen Zaharova, insani aranın sona ermesinin ardından vatandaşların tahliyesine yönelik çıkışların devam edeceğini sözlerine ekledi.‘İnsanların büyük bir çoğunluğu bölgeden tahliye edildi’Zaharova, “Gazze Şeridi'nden Rusya'ya tahliye için kayıt yaptıranların büyük bir çoğunluğu bu bölgeyi terk ederek dışarı çıkarıldı, ancak aynı zamanda elektrik kesintisi ve iletişim tıkanıklığı nedeniyle daha önce teknik olarak haber veremeyen onlarca vatandaşla da temasa geçildi” ifadelerini kullandı.Bu kişilerle Rus diplomatların ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Zaharova, “Herkes gerekli desteği alıyor. Hiç kimse yardımsız bırakılmayacak. Tahliye etkinlikleri tamamlanmadı, çalışmalar devam ediyor” vurgusunu yaptı.‘Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edecek’Sözcü, önümüzdeki hafta başında bakanlığın Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edeceği bilgisini de verdi.“İsrail'de kalıcı olarak ikamet edenler ve Rus vatandaşlığını koruyanlar da dahil olmak üzere tüm rehinelerin akıbeti ile ilgili olarak en başından beri tüm taraflarla, hem İsrailli yetkililer hem de Hamas ile temaslarımızı sürdürdük” diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-2-mig-29-ucagini-dusurdu-1077782247.html
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rehine, rehine krizi, rusya, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin, hamas, mariya zaharova
rehine, rehine krizi, rusya, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin, hamas, mariya zaharova
Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliye için kaydolan Rusya vatandaşlarının birçoğunun bölgeden ayrıldığını, daha önce haber veremeyen onlarca vatandaşın ise Rus diplomatlar ile irtibata geçtiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Rusya vatandaşları ile aile fertlerinin Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliyesine ilişkin bilgileri paylaştı.
“Rus diplomatlar, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte tahliye çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. İlan edilen insani ateşkes nedeniyle Refah sınır kapısından geçişler, geçici olarak tüm ülkelerin vatandaşları için kapatıldı” diyen Zaharova, insani aranın sona ermesinin ardından vatandaşların tahliyesine yönelik çıkışların devam edeceğini sözlerine ekledi.
‘İnsanların büyük bir çoğunluğu bölgeden tahliye edildi’
Zaharova, “Gazze Şeridi'nden Rusya'ya tahliye için kayıt yaptıranların büyük bir çoğunluğu bu bölgeyi terk ederek dışarı çıkarıldı, ancak aynı zamanda elektrik kesintisi ve iletişim tıkanıklığı nedeniyle daha önce teknik olarak haber veremeyen onlarca vatandaşla da temasa geçildi” ifadelerini kullandı.
Bu kişilerle Rus diplomatların ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Zaharova, “Herkes gerekli desteği alıyor. Hiç kimse yardımsız bırakılmayacak. Tahliye etkinlikleri tamamlanmadı, çalışmalar devam ediyor” vurgusunu yaptı.
‘Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edecek’
Sözcü, önümüzdeki hafta başında bakanlığın Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edeceği bilgisini de verdi.
“İsrail'de kalıcı olarak ikamet edenler ve Rus vatandaşlığını koruyanlar da dahil olmak üzere tüm rehinelerin akıbeti ile ilgili olarak en başından beri tüm taraflarla, hem İsrailli yetkililer hem de Hamas ile temaslarımızı sürdürdük” diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:
“Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi bu kişilerin yakınlarıyla görüştü. Ve onlar önümüzdeki hafta başında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kabul edilecek.”