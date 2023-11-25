https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-ruslarin-gazzeden-tahliyesine-yonelik-calismalar-suruyor-1077782621.html

Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor

Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliye için kaydolan Rusya vatandaşlarının birçoğunun bölgeden ayrıldığını, daha... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T17:56+0300

2023-11-25T17:56+0300

2023-11-25T17:56+0300

israil- filistin çatışması

rehine

rehine krizi

rusya

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin

hamas

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Rusya vatandaşları ile aile fertlerinin Gazze Şeridi’nden Rusya’ya tahliyesine ilişkin bilgileri paylaştı.“Rus diplomatlar, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte tahliye çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. İlan edilen insani ateşkes nedeniyle Refah sınır kapısından geçişler, geçici olarak tüm ülkelerin vatandaşları için kapatıldı” diyen Zaharova, insani aranın sona ermesinin ardından vatandaşların tahliyesine yönelik çıkışların devam edeceğini sözlerine ekledi.‘İnsanların büyük bir çoğunluğu bölgeden tahliye edildi’Zaharova, “Gazze Şeridi'nden Rusya'ya tahliye için kayıt yaptıranların büyük bir çoğunluğu bu bölgeyi terk ederek dışarı çıkarıldı, ancak aynı zamanda elektrik kesintisi ve iletişim tıkanıklığı nedeniyle daha önce teknik olarak haber veremeyen onlarca vatandaşla da temasa geçildi” ifadelerini kullandı.Bu kişilerle Rus diplomatların ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Zaharova, “Herkes gerekli desteği alıyor. Hiç kimse yardımsız bırakılmayacak. Tahliye etkinlikleri tamamlanmadı, çalışmalar devam ediyor” vurgusunu yaptı.‘Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edecek’Sözcü, önümüzdeki hafta başında bakanlığın Rus vatandaşlığını koruyan rehinelerin akrabalarını kabul edeceği bilgisini de verdi.“İsrail'de kalıcı olarak ikamet edenler ve Rus vatandaşlığını koruyanlar da dahil olmak üzere tüm rehinelerin akıbeti ile ilgili olarak en başından beri tüm taraflarla, hem İsrailli yetkililer hem de Hamas ile temaslarımızı sürdürdük” diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-2-mig-29-ucagini-dusurdu-1077782247.html

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