Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Öğretmenlerin saygınlıklarının azalmasından duyduğu endişe hüzün verici'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mısra Öz: Tek istediğimiz adalet
12:00
90 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Napolyon filmi ve Ridley Scott
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
20:08
2 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
07:15
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
08:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
09:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
10:09
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
10:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
11:23
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
11:32
1 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
19:11
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
19:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
19:44
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
21:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-unrwa-genel-komiseri-ile-filistin-ve-israildeki-durum-gorusuldu-1077786066.html
Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü
Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T22:58+0300
2023-11-25T22:58+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076200880_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_a3b891f92604b8959665b4e620995d67.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile ajansın artan şiddet ortamındaki faaliyetlerine vurgu yaparak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu görüştü.Açıklamada, “Şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı bir dönemde UNRWA'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani çabalarına odaklanılarak, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki duruma ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus tarafının bir kez daha UNRWA'nın faaliyetlerine destek verdiği vurgulanarak, ajansın bölgedeki rolüne dikkat çekildiğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-yardim-isteyen-yaklasik-950-kisiden-762si-gazzeden-moskovaya-ulastirildi-1077785507.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076200880_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_220019e31d1f125648d58a2ac6618a13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin

Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü

22:58 25.11.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistin ve İsrail'deki durumu görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile ajansın artan şiddet ortamındaki faaliyetlerine vurgu yaparak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu görüştü.
Açıklamada, “Şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı bir dönemde UNRWA'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani çabalarına odaklanılarak, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki duruma ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rus tarafının bir kez daha UNRWA'nın faaliyetlerine destek verdiği vurgulanarak, ajansın bölgedeki rolüne dikkat çekildiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya Dışişleri: Yardım isteyen yaklaşık 950 kişiden 762'si Gazze'den Moskova'ya ulaştırıldı
21:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала