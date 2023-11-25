https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-unrwa-genel-komiseri-ile-filistin-ve-israildeki-durum-gorusuldu-1077786066.html

Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü

Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T22:58+0300

2023-11-25T22:58+0300

2023-11-25T22:58+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

israil-filistin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile ajansın artan şiddet ortamındaki faaliyetlerine vurgu yaparak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu görüştü.Açıklamada, “Şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı bir dönemde UNRWA'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani çabalarına odaklanılarak, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki duruma ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus tarafının bir kez daha UNRWA'nın faaliyetlerine destek verdiği vurgulanarak, ajansın bölgedeki rolüne dikkat çekildiğinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-yardim-isteyen-yaklasik-950-kisiden-762si-gazzeden-moskovaya-ulastirildi-1077785507.html

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