https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-unrwa-genel-komiseri-ile-filistin-ve-israildeki-durum-gorusuldu-1077786066.html
Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü
Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T22:58+0300
2023-11-25T22:58+0300
2023-11-25T22:58+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
israil-filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile ajansın artan şiddet ortamındaki faaliyetlerine vurgu yaparak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu görüştü.Açıklamada, “Şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı bir dönemde UNRWA'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani çabalarına odaklanılarak, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki duruma ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus tarafının bir kez daha UNRWA'nın faaliyetlerine destek verdiği vurgulanarak, ajansın bölgedeki rolüne dikkat çekildiğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-disisleri-yardim-isteyen-yaklasik-950-kisiden-762si-gazzeden-moskovaya-ulastirildi-1077785507.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin
Rusya Dışişleri: UNRWA Genel Komiseri ile Filistin ve İsrail'deki durum görüşüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistin ve İsrail'deki durumu görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile ajansın artan şiddet ortamındaki faaliyetlerine vurgu yaparak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu görüştü.
Açıklamada, “Şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı bir dönemde UNRWA'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani çabalarına odaklanılarak, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki duruma ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rus tarafının bir kez daha UNRWA'nın faaliyetlerine destek verdiği vurgulanarak, ajansın bölgedeki rolüne dikkat çekildiğinin altı çizildi.