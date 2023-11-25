https://sputniknews.com.tr/20231125/msb-suriyenin-kuzeyinde-2-terorist-basarili-bir-operasyonla-etkisiz-hale-getirildi-1077770257.html
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 YPG'li etkisiz hale getirildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T11:20+0300
2023-11-25T11:20+0300
2023-11-25T11:25+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
ypg
ypg/pkk
terör
terör örgütü
terör saldırısı
operasyon
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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, ypg, ypg/pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, operasyon
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, ypg, ypg/pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, operasyon
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi
11:20 25.11.2023 (güncellendi: 11:25 25.11.2023)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 YPG'li etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.