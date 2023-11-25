https://sputniknews.com.tr/20231125/msb-suriyenin-kuzeyinde-2-terorist-basarili-bir-operasyonla-etkisiz-hale-getirildi-1077770257.html

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 YPG'li etkisiz hale getirildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T11:20+0300

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operasyon

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, ypg, ypg/pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, operasyon