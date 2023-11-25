https://sputniknews.com.tr/20231125/korsanlarin-el-koydugu-mektuplarda-300-yillik-trip-ortaya-cikti-neden-cevap-vermedin-1077769014.html
Korsanların el koyduğu mektuplarda 300 yıllık 'trip' ortaya çıktı: 'Neden cevap vermedin?'
Korsanların el koyduğu mektuplarda 300 yıllık 'trip' ortaya çıktı: 'Neden cevap vermedin?'
Britanyalı korsanların 18. yüzyılda ele geçirdiği İspanyol gemilerindeki mektuplar ilk kez erişime açıldı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T10:33+0300
2023-11-25T10:33+0300
2023-11-25T10:33+0300
yaşam
mektup
korsan
cevap
ispanya
britanya
birleşik krallık
gemi
araştırma
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Mektuplar, Britanyalı korsanların ve Büyük Britanya Krallığı'na bağlı donanma askerlerinin, Jenkins'in Kulağı Savaşı (1739-1748) ve Avusturya Veraset Savaşı'nda (1740-1748) el koyduğu İspanya Krallığı'na ait 130 gemide yer alıyordu.Yazışmalar, Almanya'daki Oldenburg Üniversitesi ve Birleşik Krallık Ulusal Arşivi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen Prize Papers adlı proje kapsamında ilk kez erişime açıldı. Mektuplarda, eşleri uzakta olan kadınların yaşadıkları zorlukları anlatılıyor.En dikkat çekici mektup; İspanya'da yaşayan Francisca Muñoz'un, Meksika'ya giden denizci eşi Miguel Atocha'ya yazdığı 22 Ocak 1747 tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyor: Bazı yazışmalarda, Fas ve Hollanda'daki Sefarad Yahudilerinin savaşlarda yaşadığı sorunlar da dile getiriliyor. İspanya Kralı V. Felipe adına yazılan 1742 tarihli bir mektuptaysa, o dönem İspanyol Krallığı'nın sömürgesi olan Filipinler'in valisine, Danimarkalı gemilere kıyılarına sığınma izni vermesi talimatı gönderiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bilim-insanlari-dogasi-bilinmeyen-guclu-bir-kozmik-isin-kesfetti-1077752990.html
ispanya
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mektup, korsan, cevap, ispanya, britanya, birleşik krallık, gemi, araştırma
mektup, korsan, cevap, ispanya, britanya, birleşik krallık, gemi, araştırma
Korsanların el koyduğu mektuplarda 300 yıllık 'trip' ortaya çıktı: 'Neden cevap vermedin?'
Britanyalı korsanların 18. yüzyılda ele geçirdiği İspanyol gemilerindeki mektuplar ilk kez erişime açıldı.
Mektuplar, Britanyalı korsanların ve Büyük Britanya Krallığı'na bağlı donanma askerlerinin, Jenkins'in Kulağı Savaşı (1739-1748) ve Avusturya Veraset Savaşı'nda (1740-1748) el koyduğu İspanya Krallığı'na ait 130 gemide yer alıyordu.
Yazışmalar, Almanya'daki Oldenburg Üniversitesi ve Birleşik Krallık Ulusal Arşivi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen Prize Papers adlı proje kapsamında ilk kez erişime açıldı. Mektuplarda, eşleri uzakta olan kadınların yaşadıkları zorlukları anlatılıyor.
En dikkat çekici mektup; İspanya'da yaşayan Francisca Muñoz'un, Meksika'ya giden denizci eşi Miguel Atocha'ya yazdığı 22 Ocak 1747 tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Sana gönderdiğim 13 mektuba neden yanıt alamadığımı bilmek istiyorum. Acaba orada bir mektup bile yazacak kağıt, kalem ya da mürekkep yok mu?"
Bazı yazışmalarda, Fas ve Hollanda'daki Sefarad Yahudilerinin savaşlarda yaşadığı sorunlar da dile getiriliyor. İspanya Kralı V. Felipe adına yazılan 1742 tarihli bir mektuptaysa, o dönem İspanyol Krallığı'nın sömürgesi olan Filipinler'in valisine, Danimarkalı gemilere kıyılarına sığınma izni vermesi talimatı gönderiliyor.