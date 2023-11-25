https://sputniknews.com.tr/20231125/korsanlarin-el-koydugu-mektuplarda-300-yillik-trip-ortaya-cikti-neden-cevap-vermedin-1077769014.html

Korsanların el koyduğu mektuplarda 300 yıllık 'trip' ortaya çıktı: 'Neden cevap vermedin?'

Korsanların el koyduğu mektuplarda 300 yıllık 'trip' ortaya çıktı: 'Neden cevap vermedin?'

Britanyalı korsanların 18. yüzyılda ele geçirdiği İspanyol gemilerindeki mektuplar ilk kez erişime açıldı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

mektup

korsan

cevap

ispanya

britanya

birleşik krallık

gemi

araştırma

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Mektuplar, Britanyalı korsanların ve Büyük Britanya Krallığı'na bağlı donanma askerlerinin, Jenkins'in Kulağı Savaşı (1739-1748) ve Avusturya Veraset Savaşı'nda (1740-1748) el koyduğu İspanya Krallığı'na ait 130 gemide yer alıyordu.Yazışmalar, Almanya'daki Oldenburg Üniversitesi ve Birleşik Krallık Ulusal Arşivi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen Prize Papers adlı proje kapsamında ilk kez erişime açıldı. Mektuplarda, eşleri uzakta olan kadınların yaşadıkları zorlukları anlatılıyor.En dikkat çekici mektup; İspanya'da yaşayan Francisca Muñoz'un, Meksika'ya giden denizci eşi Miguel Atocha'ya yazdığı 22 Ocak 1747 tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyor: Bazı yazışmalarda, Fas ve Hollanda'daki Sefarad Yahudilerinin savaşlarda yaşadığı sorunlar da dile getiriliyor. İspanya Kralı V. Felipe adına yazılan 1742 tarihli bir mektuptaysa, o dönem İspanyol Krallığı'nın sömürgesi olan Filipinler'in valisine, Danimarkalı gemilere kıyılarına sığınma izni vermesi talimatı gönderiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231124/bilim-insanlari-dogasi-bilinmeyen-guclu-bir-kozmik-isin-kesfetti-1077752990.html

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mektup, korsan, cevap, ispanya, britanya, birleşik krallık, gemi, araştırma