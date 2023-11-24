https://sputniknews.com.tr/20231124/bilim-insanlari-dogasi-bilinmeyen-guclu-bir-kozmik-isin-kesfetti-1077752990.html

Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti

Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti

ABD’nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de bulunan Utah Üniversitesi, şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü ikinci kozmik ışının keşfedildiğini duyurdu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T16:56+0300

2023-11-24T16:56+0300

2023-11-24T16:59+0300

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Utah Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, uluslararası Telescope Array projesini yürüten bilim insanları ve araştırmacıların, doğası henüz belirlenemeyen ve şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü ikinci kozmik ışını keşfettiği belirtildi.Telescope Array projesinin sözcüsü John Matthews, “Işını oluşturan yeni parçacığın yörüngesini kaynağa kadar izleyerek, onu üretecek kadar yüksek enerji seviyesine sahip bir şeyi tespit etmek mümkün değil. İşte gizem de burada, neler oluyor?” dedi.Üniversiteden verilen bilgiye göre, 1991 yılında ‘Sinek Gözü’ adı verilen bir deney sırasında Utah Üniversitesi’nden araştırmacılar, 700 kilometrekarelik bir teleskopik ağ yardımıyla gözlem tarihinin en güçlü kozmik ışınlarını keşfetti. Oluştukları parçacıklara ‘Oh-My-God’ adı verildi. Astrofizikçilere göre, Galaksideki hiçbir şey bu tür bir akış üretemezdi ve parçacığın enerjisinin kozmik ışınlar için teorik olarak mümkün olandan daha büyük olduğu ortaya çıktı.Ancak Mayıs 2021'de Telescope Array ekibi ikinci en güçlü kozmik ışın akışını tespit etti. Ve bu Kasım ayında araştırmacılar, Japon güneş tanrıçası ‘Amaterasu’nun adı verilen parçacıkların, bilim tarafından bilinmeyen temel parçacıkların yasalarını takip edebileceğini belirtikleri bir makale yayınladı.Utah Üniversitesi’nden Prof. John Belz, “Bunlar uzay-zamanın yapısındaki kusurlar, kozmik sicimlerin çarpışması olabilir. Ben sadece insanların ortaya attığı çılgın fikirleri söylüyorum çünkü genel kabul görmüş bir açıklama yok" dedi.Uluslararası Telescope Array projesi ABD, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Belçika'dan bilim insanları tarafından yürütülüyor. Gözlemevi Utah'ta deniz seviyesinden 1370 metre yükseklikte bulunuyor.

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rusya, abd, japonya, kozmik ışınlanma, uzay, evren, araştırma, bilim, rus bilim insanları