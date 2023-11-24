Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler
Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi’nde ülkenin 89 bölgesinin başarılarını tanıtan Rusya Sergisi, çeşitli performans, konser, defile ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken sergi, Rusya'nın zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatını sunuyor. Renkli görüntülere sahne olan sergideki etkinliklerden kareler, Sputnik'in seçkisinde.
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen konserden bir kare
1/10
Rusya Sergisi'nde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinde düzenlenen konserde Tuva Cumhuriyeti'nin düğün gelenekleri tanıtıldı
2/10
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/
Rusya Sergisinde düzenlenen konserde Tuva Cumhuriyeti'nin düğün gelenekleri tanıtıldı
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinde göz alıcı fotoğrafların çekilbileceği çok sayıda interaktif alan yer alıyor
3/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev/
Rusya Sergisinde göz alıcı fotoğrafların çekilbileceği çok sayıda interaktif alan yer alıyor
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen 'Eski Altay Masalları' dans performansından bir kare
4/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko/
Rusya Sergisi'nde düzenlenen 'Eski Altay Masalları' dans performansından bir kare
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
5/10
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
6/10
© Sputnik / Maksim Blinov/
Rusya Sergisi'ndeki Sakhalin Bölgesi standı
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Forumu'ndaki 'Rusya'nın Moda Markaları. Rus Tarzının Evrimi' sergisi
7/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov/
Rusya Forumu'ndaki 'Rusya'nın Moda Markaları. Rus Tarzının Evrimi' sergisi
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
8/10
© Sputnik / Kirill Zykov/
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Güney Ural'ın Gelenekleri tiyatro performansından bir kare
9/10
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Güney Ural'ın Gelenekleri tiyatro performansından bir kare
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Altay Bölgesi Günü'nde sahne alan dans topluluklarından biri
10/10
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Altay Bölgesi Günü'nde sahne alan dans topluluklarından biri