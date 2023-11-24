https://sputniknews.com.tr/20231124/moskovadaki-rusya-sergisinde-duzenlenen-dans-ve-tiyatro-etkinliklerinden-renkli-kareler-1077715379.html

Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler

Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi’nde ülkenin 89 bölgesinin başarılarını tanıtan Rusya Sergisi, çeşitli performans, konser, defile ve dans... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:05+0300

2023-11-24T15:05+0300

2023-11-24T15:05+0300

multimedya

fotoğraf

rusya

moskova

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Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken sergi, Rusya'nın zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatını sunuyor. Renkli görüntülere sahne olan sergideki etkinliklerden kareler, Sputnik'in seçkisinde.

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