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Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler
Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler
Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi’nde ülkenin 89 bölgesinin başarılarını tanıtan Rusya Sergisi, çeşitli performans, konser, defile ve dans... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken sergi, Rusya'nın zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatını sunuyor. Renkli görüntülere sahne olan sergideki etkinliklerden kareler, Sputnik'in seçkisinde.
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fotoğraf, rusya, moskova, фото
fotoğraf, rusya, moskova, фото

Moskova'daki Rusya Sergisi'nde düzenlenen dans ve tiyatro etkinliklerinden renkli kareler

15:05 24.11.2023
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi’nde ülkenin 89 bölgesinin başarılarını tanıtan Rusya Sergisi, çeşitli performans, konser, defile ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken sergi, Rusya'nın zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatını sunuyor. Renkli görüntülere sahne olan sergideki etkinliklerden kareler, Sputnik'in seçkisinde.
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen konserden bir kare
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinde düzenlenen konserde Tuva Cumhuriyeti'nin düğün gelenekleri tanıtıldı
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisinde düzenlenen konserde Tuva Cumhuriyeti'nin düğün gelenekleri tanıtıldı
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev  / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinde göz alıcı fotoğrafların çekilbileceği çok sayıda interaktif alan yer alıyor
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
3/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisinde göz alıcı fotoğrafların çekilbileceği çok sayıda interaktif alan yer alıyor
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen 'Eski Altay Masalları' dans performansından bir kare
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
4/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen 'Eski Altay Masalları' dans performansından bir kare
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'ndeki Sakhalin Bölgesi standı
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'ndeki Sakhalin Bölgesi standı
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Forumu'ndaki 'Rusya'nın Moda Markaları. Rus Tarzının Evrimi' sergisi
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
7/10
© Fotoğraf : Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Forumu'ndaki 'Rusya'nın Moda Markaları. Rus Tarzının Evrimi' sergisi
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Ural Bölgesinin etnik kıyafet defilesinden bir kare
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Güney Ural'ın Gelenekleri tiyatro performansından bir kare
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Güney Ural'ın Gelenekleri tiyatro performansından bir kare
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'nde düzenlenen Altay Bölgesi Günü'nde sahne alan dans topluluklarından biri
Rusya Sergisindeki etkinlikler - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'nde düzenlenen Altay Bölgesi Günü'nde sahne alan dans topluluklarından biri
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