https://sputniknews.com.tr/20231125/izmir-karaburunda-hortum-olustu-1077773701.html
İzmir Karaburun'da 'hortum' oluştu
İzmir Karaburun'da 'hortum' oluştu
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T13:19+0300
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izmir
hortum
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Bugün İzmir Karaburun'da meydana gelen hortum teknede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.İzmir genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html
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İzmir Karaburun açıklarında hortum oluştu
İzmir Karaburun açıklarında hortum oluştu
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video, izmir, hortum, karaburun
video, izmir, hortum, karaburun
İzmir Karaburun'da 'hortum' oluştu
13:19 25.11.2023 (güncellendi: 14:34 25.11.2023)
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.
Bugün İzmir Karaburun'da meydana gelen hortum teknede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.
İzmir genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi.