https://sputniknews.com.tr/20231125/izmir-karaburunda-hortum-olustu-1077773701.html

İzmir Karaburun'da 'hortum' oluştu

İzmir Karaburun'da 'hortum' oluştu

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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izmir

hortum

karaburun

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Bugün İzmir Karaburun'da meydana gelen hortum teknede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.İzmir genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html

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İzmir Karaburun açıklarında hortum oluştu İzmir Karaburun açıklarında hortum oluştu 2023-11-25T13:19+0300 true PT0M45S

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