https://sputniknews.com.tr/20231125/hindistanda-coken-tunelde--41-iscinin-kurtarilmasi-icin-dikey-sondaj-yapilacak-1077785921.html

Hindistan'da çöken tünelde 41 işçinin kurtarılması için dikey sondaj yapılacak

Hindistan'da çöken tünelde 41 işçinin kurtarılması için dikey sondaj yapılacak

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu yaklaşık iki hafta önce mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T22:36+0300

2023-11-25T22:36+0300

2023-11-25T22:36+0300

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Hindustan Times'ın haberine göre, Ulusal Afet Yönetim Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, arama kurtarma ekibinin dikey sondaja hazırlandığını bildirdi.İşçilerin mahsur kaldığı tünelin üstüne bir platforma makinenin yerleştirildiğini kaydeden Hasnain, 24-36 saat içerisinde dikey sondaj faaliyetlerinin başlayacağını belirtti.Hasnain, bu kapsamda işçilere ulaşmak için dikey sondaj makinesinin yaklaşık 86 metre kazması ve söz konusu yöntemin yavaş ve incelikle yapılması gerektiğini ifade etti.Arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu, onarılamaz durumda olduğunu ve işçilerin kurtarılması için yatay sondajdan farklı yöntemlerin kullanılacağını açıklamıştı.Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yatay sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirmişti.Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin yüksek ve durumlarının iyi olduğunu söylediklerini aktarmıştı.Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardıHindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/hindistan-basbakani-hastane-saldirisi-sorumlularindan-hesap-sorulmali-1076474109.html

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