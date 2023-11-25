https://sputniknews.com.tr/20231125/gazeteci-tolga-sardan-hakkindaki-sorusturmada-yeni-gelisme-1077765420.html
Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme
Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına, "yargı raporu" hazırlanmadığına dair cevap yazısı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T00:53+0300
2023-11-25T00:53+0300
2023-11-25T00:55+0300
türkiye
tolga şardan
gazeteci
milli istihbarat teşkilatı
milli istihbarat teşkilatı başkanlığı
mit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e yazı yazarak, rapor iddiasını sorduğu belirtildi.AA'nın haberine göre MİT'ten Başsavcılığa, böyle bir raporun olmadığına dair cevap yazısı gönderildiği belirtildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.Şardan'ın avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, şüphelinin yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231106/gazeteci-tolga-sardan-tahliye-edildi-1077125669.html
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tolga şardan, gazeteci, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, mit
tolga şardan, gazeteci, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, mit
Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme
00:53 25.11.2023 (güncellendi: 00:55 25.11.2023)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına, "yargı raporu" hazırlanmadığına dair cevap yazısı gönderdiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e yazı yazarak, rapor iddiasını sorduğu belirtildi.
AA'nın haberine göre MİT'ten Başsavcılığa, böyle bir raporun olmadığına dair cevap yazısı gönderildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Şardan'ın avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, şüphelinin yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.