https://sputniknews.com.tr/20231106/gazeteci-tolga-sardan-tahliye-edildi-1077125669.html
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T17:17+0300
2023-11-06T17:17+0300
2023-11-06T17:26+0300
türkiye
tolga şardan
gazeteci
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Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Gazeteci Tolga Şardan hakkında itiraz üzerine tahliye kararı verildi.Silivri Cezaevinde bulunan Şardan, “yurtdışına çıkmamak şeklindeki” adli kontrol şartıyla tahliye edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-tunctan-tolga-sardanin-tutuklanmasi-ve-engin-dilan-polat-sorusturmasina-iliskin-ilk-aciklama-1077020321.html
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tolga şardan, gazeteci
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi
17:17 06.11.2023 (güncellendi: 17:26 06.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi.
Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Gazeteci Tolga Şardan hakkında itiraz üzerine tahliye kararı verildi.
Silivri Cezaevinde bulunan Şardan, “yurtdışına çıkmamak şeklindeki” adli kontrol şartıyla tahliye edilecek.