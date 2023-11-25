https://sputniknews.com.tr/20231125/finlandiya-sinirdaki-durumla-ilgili-rusya-ile-siyasi-gorusme-planimiz-yok-1077779342.html

Finlandiya: Sınırdaki durumla ilgili Rusya ile siyasi görüşme planımız yok

Finlandiya: Sınırdaki durumla ilgili Rusya ile siyasi görüşme planımız yok

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili olarak Moskova ile siyasi görüşme yapma planlarının olmadığını belirtti. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T16:15+0300

2023-11-25T16:15+0300

2023-11-25T16:15+0300

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finlandiya

rusya

sınır kapısı

petteri orpo

ukrayna

ukrayna krizi

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Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Helsinki’nin Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararıyla ilgili olarak Rusya ile siyasi görüşme yapma niyetinde olmadığını söyledi. Orpo, “Diplomatik düzeyde görüşmeye hazırız, ancak Rusya ile herhangi bir siyasi görüşme planımız yok" dedi.Daha önce Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ve Rusya’nın ilgili sınır yetkililerinin birçok görüşme yaptıklarını, ancak sınırdaki durumu istikrara kavuşturacak bir çözüme ulaşamadıklarını bildirmişti.Finlandiya, 18 Kasım'dan itibaren Rusya sınırındaki 8 sınır geçiş noktasından 4’ü olan Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala kapılarını dört ay süreyle kapattığını duyurmuştu.. Daha sonra Helsinki, Raya-Jooseppi hariç Rusya sınırındaki 3 sınır kapısını daha 23 Aralık'a kadar kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/moskova-rusya-finlandiya-sinirindaki-en-aktif-kapilari-kapatan-helsinkiye-protesto-notasi-verdi-1077600366.html

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finlandiya, rusya, sınır kapısı, petteri orpo, ukrayna, ukrayna krizi