https://sputniknews.com.tr/20231125/finlandiya-sinirdaki-durumla-ilgili-rusya-ile-siyasi-gorusme-planimiz-yok-1077779342.html
Finlandiya: Sınırdaki durumla ilgili Rusya ile siyasi görüşme planımız yok
Finlandiya: Sınırdaki durumla ilgili Rusya ile siyasi görüşme planımız yok
Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili olarak Moskova ile siyasi görüşme yapma planlarının olmadığını belirtti. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T16:15+0300
2023-11-25T16:15+0300
2023-11-25T16:15+0300
ukrayna krizi
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Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Helsinki’nin Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararıyla ilgili olarak Rusya ile siyasi görüşme yapma niyetinde olmadığını söyledi. Orpo, “Diplomatik düzeyde görüşmeye hazırız, ancak Rusya ile herhangi bir siyasi görüşme planımız yok" dedi.Daha önce Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ve Rusya’nın ilgili sınır yetkililerinin birçok görüşme yaptıklarını, ancak sınırdaki durumu istikrara kavuşturacak bir çözüme ulaşamadıklarını bildirmişti.Finlandiya, 18 Kasım'dan itibaren Rusya sınırındaki 8 sınır geçiş noktasından 4’ü olan Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala kapılarını dört ay süreyle kapattığını duyurmuştu.. Daha sonra Helsinki, Raya-Jooseppi hariç Rusya sınırındaki 3 sınır kapısını daha 23 Aralık'a kadar kapatma kararı aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/moskova-rusya-finlandiya-sinirindaki-en-aktif-kapilari-kapatan-helsinkiye-protesto-notasi-verdi-1077600366.html
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finlandiya, rusya, sınır kapısı, petteri orpo, ukrayna, ukrayna krizi
finlandiya, rusya, sınır kapısı, petteri orpo, ukrayna, ukrayna krizi
Finlandiya: Sınırdaki durumla ilgili Rusya ile siyasi görüşme planımız yok
Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili olarak Moskova ile siyasi görüşme yapma planlarının olmadığını belirtti.
Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Helsinki’nin Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararıyla ilgili olarak Rusya ile siyasi görüşme yapma niyetinde olmadığını söyledi. Orpo, “Diplomatik düzeyde görüşmeye hazırız, ancak Rusya ile herhangi bir siyasi görüşme planımız yok" dedi.
Daha önce Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ve Rusya’nın ilgili sınır yetkililerinin birçok görüşme yaptıklarını, ancak sınırdaki durumu istikrara kavuşturacak bir çözüme ulaşamadıklarını bildirmişti.
Finlandiya, 18 Kasım'dan itibaren Rusya sınırındaki 8 sınır geçiş noktasından 4’ü olan Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala kapılarını dört ay süreyle kapattığını duyurmuştu.. Daha sonra Helsinki, Raya-Jooseppi hariç Rusya sınırındaki 3 sınır kapısını daha 23 Aralık'a kadar kapatma kararı aldığını açıklamıştı.