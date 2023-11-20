Moskova, Rusya-Finlandiya sınırındaki en aktif kapıları kapatan Helsinki'ye protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bakanlık yetkilileri, bugün Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helanterei'yle bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.



Göçmenlerin sığınma elde etmek için Finlandiya'ya geçişleri sıklaştırdığı bahanesiyle Helsinki'nin sınırdaki en işlek geçiş noktalarını kapatması nedeniyle protesto notası verildiğini bildiren bakanlık, Rusya'nın göçmenlerin sınıra akını için gereken koşulları oluşturduğuna dair iddiaların provokasyon olduğunu ve ilişkileri daha da kızıştırma girişimleriyle örtüştüğünü ifade etti.



Bakanlık, kararın aceleyle ve daha önce ortak sınırın etkili işleyişinin sağlanmasına dönük işbirliğinin ayrılmaz parçası olan Rus tarafıyla istişareler yapılmadan alındığının da altını çizdi.



16 Kasım'da Başbakan Petteri Orpo, ülkenin doğu sınırındaki dört sınır kapısını kapatacağını söylemişti. Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti. İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'daki kontrol noktalarının kapatılacağını ve kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağını açıklamıştı. Sınır Muhafızları Başkan Yardımcısı Markku Hassinen ise kuzeydeki Vartius, Salla, Kuusamo ve Raja-Joseppi sınır kapılarının açık kalacağını bildirmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.