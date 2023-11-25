https://sputniknews.com.tr/20231125/erdogan-helal-belgeli-urunlere-erisim-kolaylastirilacak-1077770894.html

Erdoğan: Helal belgeli ürünlere erişim kolaylaştırılacak

Erdoğan: Helal belgeli ürünlere erişim kolaylaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin temiz, sağlıklı olmaları ve Müslümanlar tarafından tercih edilmesidir... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T12:04+0300

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türkiye

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helal

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islam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na video mesaj gönderdi.Zirve boyunca yapılacak tartışmaların, giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inandığını aktaran Erdoğan, zirve münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumlarının ise şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuarın, ülkenin şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacağını belirterek, şunları kaydetti:Bu rakamın, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükseldiğini ifade eden Erdoğan, gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşmanın çok mühim olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) faaliyetlerinin bu bakımdan hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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