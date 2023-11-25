https://sputniknews.com.tr/20231125/4-milyon-kisi-icin-harekete-gecildi-calisan-emeklilere-5-bin-tl-ikramiye-verilecek-mi-1077770229.html

4 milyon kişi için harekete geçildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

4 milyon kişi için harekete geçildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

Kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiye ödemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. ÇKS kaydı olan ya da Ziraat Odasında çok... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T11:56+0300

2023-11-25T11:56+0300

2023-11-25T11:56+0300

emekli

ekonomi

ikramiye

büyük ikramiye

emekli ikramiyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_320fbc38de861c544997ec1401f8a54f.jpg

Pek çok emeklinin hesabına yatırılan 5 bin TL ikramiye koşullarında, çalışan emeklilerin yararlanamayacağı detayları yer almıştı. Bunun üzerine pek çok emekli mağduriyetini dile getirmiş ve akabinde yeniden çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Çalışan emeklilere yapılacak olan ödemelerin tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.Kimler yararlanamamıştı?Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/meteoroloji-ve-akomdan-dev-uyari-64-ile-sari-ve-turuncu-kod-hortum-olusma-riski-var-1077766086.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı