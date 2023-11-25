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4 milyon kişi için harekete geçildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?
4 milyon kişi için harekete geçildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?
Kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiye ödemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. ÇKS kaydı olan ya da Ziraat Odasında çok... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T11:56+0300
2023-11-25T11:56+0300
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Pek çok emeklinin hesabına yatırılan 5 bin TL ikramiye koşullarında, çalışan emeklilerin yararlanamayacağı detayları yer almıştı. Bunun üzerine pek çok emekli mağduriyetini dile getirmiş ve akabinde yeniden çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Çalışan emeklilere yapılacak olan ödemelerin tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.Kimler yararlanamamıştı?Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.
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4 milyon kişi için harekete geçildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

11:56 25.11.2023
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
© AA
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Kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiye ödemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. ÇKS kaydı olan ya da Ziraat Odasında çok geçmiş yıllarda da kaydı olsa aktif görünen emekliler, bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL ikramiyeden faydalanamamıştı. Peki, emekliye 5 bin TL kimlere verilecek?
Pek çok emeklinin hesabına yatırılan 5 bin TL ikramiye koşullarında, çalışan emeklilerin yararlanamayacağı detayları yer almıştı. Bunun üzerine pek çok emekli mağduriyetini dile getirmiş ve akabinde yeniden çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.
Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Çalışan emeklilere yapılacak olan ödemelerin tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

Kimler yararlanamamıştı?

Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.
5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.
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