https://sputniknews.com.tr/20231125/elitas-yaklasik-4-milyon-700-bin-kisiye-5-bin-tllik-ikramiye-hayirli-olsun-1077781877.html
Elitaş: Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun
Elitaş: Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi verildiğini ve bu ikramiyeden bir... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T17:28+0300
2023-11-25T17:28+0300
2023-11-25T17:29+0300
mustafa elitaş
türkiye
emekli maaşı
emekli
ikramiye
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Tarihi Kapalı Çarşı'daki Urgancılar Çarşısı'nı gezen AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, ecdatlarının kendilerine bıraktığı tarihi yapıları restore ederek gelecek nesillere olan borçlarını yerine getirdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, emekli olup çalışmaya devam edenlerin de 5 bin lira ikramiyeden faydalanacağı müjdesi verdiğini aktaran Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 5 bin liralık yüzüncü yıl anısına verilen bir kerelik ikramiyeyi de Cumhurbaşkanı'mız herkese müjdeledi. Esnafımıza, tarım sektörüyle uğraşan çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Elitaş'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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mustafa elitaş, emekli maaşı, emekli, ikramiye
mustafa elitaş, emekli maaşı, emekli, ikramiye
Elitaş: Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun
17:28 25.11.2023 (güncellendi: 17:29 25.11.2023)
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi verildiğini ve bu ikramiyeden bir kereliğe mahsus yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin faydalanacağını söyledi.
Tarihi Kapalı Çarşı'daki Urgancılar Çarşısı'nı gezen AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, ecdatlarının kendilerine bıraktığı tarihi yapıları restore ederek gelecek nesillere olan borçlarını yerine getirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, emekli olup çalışmaya devam edenlerin de 5 bin lira ikramiyeden faydalanacağı müjdesi verdiğini aktaran Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 5 bin liralık yüzüncü yıl anısına verilen bir kerelik ikramiyeyi de Cumhurbaşkanı'mız herkese müjdeledi. Esnafımıza, tarım sektörüyle uğraşan çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Elitaş'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.