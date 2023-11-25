https://sputniknews.com.tr/20231125/elitas-yaklasik-4-milyon-700-bin-kisiye-5-bin-tllik-ikramiye-hayirli-olsun-1077781877.html

Elitaş: Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun

Elitaş: Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi verildiğini ve bu ikramiyeden bir... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T17:28+0300

2023-11-25T17:28+0300

2023-11-25T17:29+0300

mustafa elitaş

türkiye

emekli maaşı

emekli

ikramiye

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Tarihi Kapalı Çarşı'daki Urgancılar Çarşısı'nı gezen AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, ecdatlarının kendilerine bıraktığı tarihi yapıları restore ederek gelecek nesillere olan borçlarını yerine getirdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, emekli olup çalışmaya devam edenlerin de 5 bin lira ikramiyeden faydalanacağı müjdesi verdiğini aktaran Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 5 bin liralık yüzüncü yıl anısına verilen bir kerelik ikramiyeyi de Cumhurbaşkanı'mız herkese müjdeledi. Esnafımıza, tarım sektörüyle uğraşan çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Elitaş'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20231124/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1077755255.html

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mustafa elitaş, emekli maaşı, emekli, ikramiye