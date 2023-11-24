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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak

18:10 24.11.2023 (güncellendi: 18:42 24.11.2023)
© AA / İsa TerliCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (fotoğrafta), resmi temaslarda bulunduğu Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (fotoğrafta), resmi temaslarda bulunduğu Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / İsa Terli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL yatırılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Altı yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından Batman’da katledilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a ithafen hazırlanan sinema filmini gözyaşlarıyla seyrettik.
Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan Şehit Aybüke Öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi, öğretmenlerimizle birlikte gençlerimizin de izlemesini tavsiye ediyorum.
Uzun yıllar ülkeye hizmet edip milletimize vazifelerini başarıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin liralık ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.
2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır.
Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Aldığımız kararın başta çiftçi ve esnaf emeklilerimiz olmak üzere diğer tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Bu sene millet olarak tarihimizin en önemli eşiklerinden birini daha aşmanın bahtiyarlığını yaşadık. Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yıldönümünü hep birlikte muhteşem bir coşkuyla, gururla ve heyecanla kutladık. Bugün de 100 yılı inşa edenler, 100 yılı inşa edecekler temasıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'müzü idrak ediyoruz. Ülkemiz genelinde bu tema çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri maziyi hatırlama, istikbale yön verme açısından çok anlamlı buluyoruz. Nasıl bir ağaç toprağın derinliklerine uzanan kökleriyle yaşarsa, unutmayalım ki bir toplum da geçmişiyle kurduğu köprülerle ayakta kalır. Cemil Meriç bu gerçeği, 'Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da…' ifadesiyle dile getirmiştir.
Çağın getirdiği sıkıntıları, problemleri, meydan okumaları ve yozlaşma tehditlerini milletler ancak kökleriyle bağlarını sağlam tutarak aşabilirler. Diğer türlü rüzgarın önündeki kuru yaprak misali sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bir toplumu köklerine bağlayan ana damar hiç şüphesiz eğitim öğretimdir.
Benim öğrencilik yılımda bizim sınıflardaki öğrenci sayısı 75’ti. Hele hele Anadolu’da bu rakam 100’lere ulaşıyordu. Şimdi biz bunu 30-25, bazı yerlerde 15’e düşürdük çünkü kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız.
Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.
Fahiş fiyat balonunu indirecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz.
2024-2025 eğitim öğretim yılı başında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız.
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