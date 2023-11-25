https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-myanmar-sinirinda-askeri-tatbikat-duzenliyor-1077780611.html
Çin, Myanmar sınırında askeri tatbikat düzenliyor
Çin, Myanmar sınırında askeri tatbikat düzenliyor
Çin Ordu Sözcüsü Junli Myanmar snırında askeri tatbikat yapıldığını açıkladı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T16:43+0300
2023-11-25T16:43+0300
2023-11-25T16:43+0300
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çin ordusu
tatbikat
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikat başlattığını söyledi.Tian yaptığı açıklamada, "Yıllık tatbikat planı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, 25 Kasım'dan itibaren Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikatlar yapmak üzere ordu birliklerini organize etti" dedi.Açıklamada tatbikatların amacının ordunun hareket kabiliyetini, sınır kontrolünü ve ateş gücünü test etmek olduğu belirtildi. Tian, Güney Cephe Komutanlığı birliklerinin her zaman devlet egemenliğini, sınır istikrarını ve halkın güvenliğini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Tatbikatın süresi ve kapsamı hakkında bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/vietnamdan-tayvana-uyari-egemenligimizi-tehdit-ediyor-guney-cin-denizinde-tatbikati-durdurun-1075017381.html
çin
çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin ordusu, tatbikat, myanmar
çin, çin halk cumhuriyeti, çin ordusu, tatbikat, myanmar
Çin, Myanmar sınırında askeri tatbikat düzenliyor
Çin Ordu Sözcüsü Junli Myanmar snırında askeri tatbikat yapıldığını açıkladı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikat başlattığını söyledi.
Tian yaptığı açıklamada, "Yıllık tatbikat planı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, 25 Kasım'dan itibaren Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikatlar yapmak üzere ordu birliklerini organize etti" dedi.
Açıklamada tatbikatların amacının ordunun hareket kabiliyetini, sınır kontrolünü ve ateş gücünü test etmek olduğu belirtildi. Tian, Güney Cephe Komutanlığı birliklerinin her zaman devlet egemenliğini, sınır istikrarını ve halkın güvenliğini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Tatbikatın süresi ve kapsamı hakkında bilgi verilmedi.