https://sputniknews.com.tr/20231125/cin-myanmar-sinirinda-askeri-tatbikat-duzenliyor-1077780611.html

Çin, Myanmar sınırında askeri tatbikat düzenliyor

Çin, Myanmar sınırında askeri tatbikat düzenliyor

Çin Ordu Sözcüsü Junli Myanmar snırında askeri tatbikat yapıldığını açıkladı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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çin ordusu

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikat başlattığını söyledi.Tian yaptığı açıklamada, "Yıllık tatbikat planı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, 25 Kasım'dan itibaren Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikatlar yapmak üzere ordu birliklerini organize etti" dedi.Açıklamada tatbikatların amacının ordunun hareket kabiliyetini, sınır kontrolünü ve ateş gücünü test etmek olduğu belirtildi. Tian, Güney Cephe Komutanlığı birliklerinin her zaman devlet egemenliğini, sınır istikrarını ve halkın güvenliğini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Tatbikatın süresi ve kapsamı hakkında bilgi verilmedi.

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