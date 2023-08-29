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https://sputniknews.com.tr/20230829/vietnamdan-tayvana-uyari-egemenligimizi-tehdit-ediyor-guney-cin-denizinde-tatbikati-durdurun-1075017381.html
Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'
Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'
Vietnam, Tayvan'ın, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adaları'nın bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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tayvan
çin
güney çin denizi
tatbikat
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Vietnam News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan'ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam'ın 'bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini' belirtti.Pham, söz konusu tatbikatların 'bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini' kaydederek Güney Çin Denizi'nde 'halihazırda karışık olan' durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/avustralya-ve-yeni-zelandanin-tek-ulke-olmasi-konusuluyor-siyasiler-destekledi-kampanya-basladi-1075014585.html
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vietnam, tayvan, çin, güney çin denizi, tatbikat, güvenlik, barış, tehlike, tehdit, egemenlik, uyarı
vietnam, tayvan, çin, güney çin denizi, tatbikat, güvenlik, barış, tehlike, tehdit, egemenlik, uyarı

Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'

13:05 29.08.2023
© AFP 2023 / POOL / RITCHIE B. TONGO Güney Çin Denizi
Güney Çin Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / POOL / RITCHIE B. TONGO
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Vietnam, Tayvan'ın, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adaları'nın bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını istedi.
Vietnam News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan'ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam'ın 'bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini' belirtti.
Pham, söz konusu tatbikatların 'bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini' kaydederek Güney Çin Denizi'nde 'halihazırda karışık olan' durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.
Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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