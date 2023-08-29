https://sputniknews.com.tr/20230829/vietnamdan-tayvana-uyari-egemenligimizi-tehdit-ediyor-guney-cin-denizinde-tatbikati-durdurun-1075017381.html
Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'
Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'
Vietnam, Tayvan'ın, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adaları'nın bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T13:05+0300
2023-08-29T13:05+0300
2023-08-29T13:05+0300
vietnam
dünya
tayvan
çin
güney çin denizi
tatbikat
güvenlik
barış
tehlike
tehdit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102093/64/1020936482_0:138:3501:2107_1920x0_80_0_0_d292e3780441f815170b03b258e4cc32.jpg
Vietnam News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan'ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam'ın 'bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini' belirtti.Pham, söz konusu tatbikatların 'bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini' kaydederek Güney Çin Denizi'nde 'halihazırda karışık olan' durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/avustralya-ve-yeni-zelandanin-tek-ulke-olmasi-konusuluyor-siyasiler-destekledi-kampanya-basladi-1075014585.html
vietnam
tayvan
çin
güney çin denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102093/64/1020936482_252:0:3247:2246_1920x0_80_0_0_416713af8e30d839582081d7a558777d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vietnam, tayvan, çin, güney çin denizi, tatbikat, güvenlik, barış, tehlike, tehdit, egemenlik, uyarı
vietnam, tayvan, çin, güney çin denizi, tatbikat, güvenlik, barış, tehlike, tehdit, egemenlik, uyarı
Vietnam'dan Tayvan'a uyarı: 'Egemenliğimizi tehdit ediyor, Güney Çin Denizi'nde tatbikatı durdurun'
Abone ol
Vietnam, Tayvan'ın, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adaları'nın bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını istedi.
Vietnam News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan'ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam'ın 'bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini' belirtti.
Pham, söz konusu tatbikatların 'bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini' kaydederek Güney Çin Denizi'nde 'halihazırda karışık olan' durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.
Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.