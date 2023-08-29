https://sputniknews.com.tr/20230829/avustralya-ve-yeni-zelandanin-tek-ulke-olmasi-konusuluyor-siyasiler-destekledi-kampanya-basladi-1075014585.html

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tek ülke olması konuşuluyor: Siyasiler destekledi, kampanya başladı

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tek ülke olması konuşuluyor: Siyasiler destekledi, kampanya başladı

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesi yönünde çağrılar, iki ülkenin gündemini de domine etmeyi başardı. Sık sık 'birleşme' çağrılarının yapıldığı... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T12:32+0300

2023-08-29T12:32+0300

2023-08-29T12:32+0300

avustralya

yeni zelanda

işçi partisi (yeni zelanda)

ülke

birleşme

dünya

referandum

fifa kadınlar dünya kupası

tartışma

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Avustralya ve Yeni Zelanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığından, bazı insanlar bunu 'resmileştirmenin ve bir isim koymanın' zamanının geldiğini savunmaya başladı. Yeni Zelanda'nın en eski siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin görevden ayrılan Hamilton Doğu Milletvekili Jamie Strange'in de bu fikre katıldığını açıklaması iki ülkedeki gündemi de bir anda hareketlendirdi."Avustralya'yı her ziyaret ettiğimde sık sık şu düşünceyi düşünüyorum: 'Avustralya ve Yeni Zelanda olarak tek bir ülke olacak mıyız?'" açıklamasında bulunan Strange, Yeni Zelanda'nın Avustralya anayasası uyarınca teknik olarak hala katılabileceğini de sözlerine ekledi ve şunları aktardı:Diğer yandan Avustralya merkezli 9News, iki ülkenin birleşip birleşmemesi gerektiğine dair bir anket yayınladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısını ikiye bölünen bu anket, iki ülkenin paylaşamadığı ortak kültürel miraslara dair yeni tartışmaları alevlendirdi, internette kampanyalar başlatıldı.İki ülkenin birleşme ihtimali sık sık tartışılıyorDaha önce de Avustralya'nın Eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce da, Milletvekili Strange ile benzer bir düşünceler paylaşmış, 'tek bir ülke olmanın önemli ekonomik avantajları ve askeri güçleri genişleteceğini' vurgulamıştı. Joyce'un şu sözleri uzun süre iki ülkenin de gündeminden düşmemişti:

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avustralya, yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), ülke, birleşme, referandum, fifa kadınlar dünya kupası, tartışma