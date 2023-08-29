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https://sputniknews.com.tr/20230829/avustralya-ve-yeni-zelandanin-tek-ulke-olmasi-konusuluyor-siyasiler-destekledi-kampanya-basladi-1075014585.html
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tek ülke olması konuşuluyor: Siyasiler destekledi, kampanya başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tek ülke olması konuşuluyor: Siyasiler destekledi, kampanya başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesi yönünde çağrılar, iki ülkenin gündemini de domine etmeyi başardı. Sık sık 'birleşme' çağrılarının yapıldığı... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:32+0300
2023-08-29T12:32+0300
avustralya
yeni zelanda
işçi partisi (yeni zelanda)
ülke
birleşme
dünya
referandum
fifa kadınlar dünya kupası
tartışma
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Avustralya ve Yeni Zelanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığından, bazı insanlar bunu 'resmileştirmenin ve bir isim koymanın' zamanının geldiğini savunmaya başladı. Yeni Zelanda'nın en eski siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin görevden ayrılan Hamilton Doğu Milletvekili Jamie Strange'in de bu fikre katıldığını açıklaması iki ülkedeki gündemi de bir anda hareketlendirdi."Avustralya'yı her ziyaret ettiğimde sık sık şu düşünceyi düşünüyorum: 'Avustralya ve Yeni Zelanda olarak tek bir ülke olacak mıyız?'" açıklamasında bulunan Strange, Yeni Zelanda'nın Avustralya anayasası uyarınca teknik olarak hala katılabileceğini de sözlerine ekledi ve şunları aktardı:Diğer yandan Avustralya merkezli 9News, iki ülkenin birleşip birleşmemesi gerektiğine dair bir anket yayınladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısını ikiye bölünen bu anket, iki ülkenin paylaşamadığı ortak kültürel miraslara dair yeni tartışmaları alevlendirdi, internette kampanyalar başlatıldı.İki ülkenin birleşme ihtimali sık sık tartışılıyorDaha önce de Avustralya'nın Eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce da, Milletvekili Strange ile benzer bir düşünceler paylaşmış, 'tek bir ülke olmanın önemli ekonomik avantajları ve askeri güçleri genişleteceğini' vurgulamıştı. Joyce'un şu sözleri uzun süre iki ülkenin de gündeminden düşmemişti:
https://sputniknews.com.tr/20230829/kiev-batinin-rus-olan-her-seyin-yok-edilmesini-onayladigini-acikladi-medvedev-casus-belli-dedi-1075012301.html
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avustralya, yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), ülke, birleşme, referandum, fifa kadınlar dünya kupası, tartışma
avustralya, yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), ülke, birleşme, referandum, fifa kadınlar dünya kupası, tartışma

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tek ülke olması konuşuluyor: Siyasiler destekledi, kampanya başladı

12:32 29.08.2023
© AFP 2023 / MARTY MELVILLEAvustralya
Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / MARTY MELVILLE
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Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesi yönünde çağrılar, iki ülkenin gündemini de domine etmeyi başardı. Sık sık 'birleşme' çağrılarının yapıldığı Avustralya ve Yeni Zelanda'da tartışmalara siyasiler de dahil oldu.
Avustralya ve Yeni Zelanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığından, bazı insanlar bunu 'resmileştirmenin ve bir isim koymanın' zamanının geldiğini savunmaya başladı. Yeni Zelanda'nın en eski siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin görevden ayrılan Hamilton Doğu Milletvekili Jamie Strange'in de bu fikre katıldığını açıklaması iki ülkedeki gündemi de bir anda hareketlendirdi.
"Avustralya'yı her ziyaret ettiğimde sık sık şu düşünceyi düşünüyorum: 'Avustralya ve Yeni Zelanda olarak tek bir ülke olacak mıyız?'" açıklamasında bulunan Strange, Yeni Zelanda'nın Avustralya anayasası uyarınca teknik olarak hala katılabileceğini de sözlerine ekledi ve şunları aktardı:
"Benim kişisel görüşüm - ve bu sadece kişisel bir görüş - Yeni Zelandalıların bunu göz ardı etmemesi gerektiği yönünde. Kıyılarımızda Aldi mağazaları açmanın özel sektör ve kamu sektörü açısından ekonomik faydaları olacağı kesin.
Diğer yandan Avustralya merkezli 9News, iki ülkenin birleşip birleşmemesi gerektiğine dair bir anket yayınladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısını ikiye bölünen bu anket, iki ülkenin paylaşamadığı ortak kültürel miraslara dair yeni tartışmaları alevlendirdi, internette kampanyalar başlatıldı.

İki ülkenin birleşme ihtimali sık sık tartışılıyor

Daha önce de Avustralya'nın Eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce da, Milletvekili Strange ile benzer bir düşünceler paylaşmış, 'tek bir ülke olmanın önemli ekonomik avantajları ve askeri güçleri genişleteceğini' vurgulamıştı. Joyce'un şu sözleri uzun süre iki ülkenin de gündeminden düşmemişti:
"Mantıken, neden iki savunma gücümüz ve iki farklı para politikamız var? Tek bir politika olmalı. Bunun (iki ayrı ülke) olması gerekiyordu. Onları referanduma gerek kalmadan dahil edebiliriz. Bu anayasanın bir parçası."
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