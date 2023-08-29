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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kiev-batinin-rus-olan-her-seyin-yok-edilmesini-onayladigini-acikladi-medvedev-casus-belli-dedi-1075012301.html
Kiev Batı'nın 'Rus olan her şeyin yok edilmesini' onayladığını açıkladı, Medvedev 'casus belli' dedi
Kiev Batı'nın 'Rus olan her şeyin yok edilmesini' onayladığını açıkladı, Medvedev 'casus belli' dedi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rusya Güvenlik Konseyi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:39+0300
2023-08-29T10:39+0300
dmitriy medvedev
kiev
batılı ülkeler
ukrayna krizi
vladimir lenin
nikita kruşçev
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
mihail podolyak
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Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.Medvedev'den Podolyak'a tepki: 'Casus belli'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Kiev'e verdiği onayın 'casus belli' (savaş sebebi) olduğunu ve Moskova'ya NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ukraynalı suçlular, 'örneğin Kırım'daki' Rus olan her şeye yönelik saldırılar için izin verildiğini söyledi. Eğer bu doğruysa (ki şu anda şüphelenmek için sebep yok), o zaman bu, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşta Stepan Bandera'nın ülkesinin safında yer aldığının direkt, hukuki öneme sahip kanıtıdır" dedi.'Kıyamet alametleri daha da yakın'Kiev'in itirafının 'casus belli' olduğunu ve Rusya'ya 'jus ad bellum' (savaş hakkı) kapsamında NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını belirten Medvedev, "Maalesef üzüntü verici. Kıyamet alametleri daha da yakın" ifadelerini kullandı.Yeni Ahit'in sonuncu kitabı olan Vahiy Kitabı'ndan bir alıntı yapan Medvedev, "O günlerde insanlar ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler, ama ölüm onlardan kaçacak" ayetini paylaştı.'Tarih bizim tarafımızda, sizi gömeceğiz'Medvedev, açıklamasının sonunda Vladimir Lenin'in "Başkalarına karıştığımız sürece bizi hatırlarlar" ve Nikita Kruşçev'in "Beğenin veya beğenmeyin ancak tarih bizim tarafımızda. Sizi gömeceğiz" sözlerine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html
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dmitriy medvedev, kiev, batılı ülkeler, vladimir lenin, nikita kruşçev, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mihail podolyak, kırım, kıyamet, ölüm, casus, saldırı
dmitriy medvedev, kiev, batılı ülkeler, vladimir lenin, nikita kruşçev, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mihail podolyak, kırım, kıyamet, ölüm, casus, saldırı

Kiev Batı'nın 'Rus olan her şeyin yok edilmesini' onayladığını açıkladı, Medvedev 'casus belli' dedi

10:39 29.08.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu açıklamayı NATO'yla savaş sebebi saydı.
Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.

Medvedev'den Podolyak'a tepki: 'Casus belli'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Kiev'e verdiği onayın 'casus belli' (savaş sebebi) olduğunu ve Moskova'ya NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ukraynalı suçlular, 'örneğin Kırım'daki' Rus olan her şeye yönelik saldırılar için izin verildiğini söyledi. Eğer bu doğruysa (ki şu anda şüphelenmek için sebep yok), o zaman bu, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşta Stepan Bandera'nın ülkesinin safında yer aldığının direkt, hukuki öneme sahip kanıtıdır" dedi.

'Kıyamet alametleri daha da yakın'

Kiev'in itirafının 'casus belli' olduğunu ve Rusya'ya 'jus ad bellum' (savaş hakkı) kapsamında NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını belirten Medvedev, "Maalesef üzüntü verici. Kıyamet alametleri daha da yakın" ifadelerini kullandı.

Yeni Ahit'in sonuncu kitabı olan Vahiy Kitabı'ndan bir alıntı yapan Medvedev, "O günlerde insanlar ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler, ama ölüm onlardan kaçacak" ayetini paylaştı.

'Tarih bizim tarafımızda, sizi gömeceğiz'

Medvedev, açıklamasının sonunda Vladimir Lenin'in "Başkalarına karıştığımız sürece bizi hatırlarlar" ve Nikita Kruşçev'in "Beğenin veya beğenmeyin ancak tarih bizim tarafımızda. Sizi gömeceğiz" sözlerine de yer verdi.
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