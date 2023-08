https://sputniknews.com.tr/20230829/kiev-batinin-rus-olan-her-seyin-yok-edilmesini-onayladigini-acikladi-medvedev-casus-belli-dedi-1075012301.html

Kiev Batı'nın 'Rus olan her şeyin yok edilmesini' onayladığını açıkladı, Medvedev 'casus belli' dedi

Kiev Batı'nın 'Rus olan her şeyin yok edilmesini' onayladığını açıkladı, Medvedev 'casus belli' dedi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rusya Güvenlik Konseyi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T10:39+0300

2023-08-29T10:39+0300

2023-08-29T10:39+0300

dmitriy medvedev

kiev

batılı ülkeler

ukrayna krizi

vladimir lenin

nikita kruşçev

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

mihail podolyak

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_9d8bf065a72ad00774314576ccd6a866.jpg

Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.Medvedev'den Podolyak'a tepki: 'Casus belli'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Kiev'e verdiği onayın 'casus belli' (savaş sebebi) olduğunu ve Moskova'ya NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ukraynalı suçlular, 'örneğin Kırım'daki' Rus olan her şeye yönelik saldırılar için izin verildiğini söyledi. Eğer bu doğruysa (ki şu anda şüphelenmek için sebep yok), o zaman bu, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşta Stepan Bandera'nın ülkesinin safında yer aldığının direkt, hukuki öneme sahip kanıtıdır" dedi.'Kıyamet alametleri daha da yakın'Kiev'in itirafının 'casus belli' olduğunu ve Rusya'ya 'jus ad bellum' (savaş hakkı) kapsamında NATO'daki herkesin ve her şeyin aleyhine hareket etme imkanı tanıdığını belirten Medvedev, "Maalesef üzüntü verici. Kıyamet alametleri daha da yakın" ifadelerini kullandı.Yeni Ahit'in sonuncu kitabı olan Vahiy Kitabı'ndan bir alıntı yapan Medvedev, "O günlerde insanlar ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler, ama ölüm onlardan kaçacak" ayetini paylaştı.'Tarih bizim tarafımızda, sizi gömeceğiz'Medvedev, açıklamasının sonunda Vladimir Lenin'in "Başkalarına karıştığımız sürece bizi hatırlarlar" ve Nikita Kruşçev'in "Beğenin veya beğenmeyin ancak tarih bizim tarafımızda. Sizi gömeceğiz" sözlerine de yer verdi.

