https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T00:58+0300
2023-08-29T00:58+0300
2023-08-29T00:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
belgorod
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişimi önlendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “İnsansız hava aracı, hava savunma kuvvetleri araçları tarafından Belgorod Bölgesi üzerinde yok edildi” denildi.
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ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişimi önlendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “İnsansız hava aracı, hava savunma kuvvetleri araçları tarafından Belgorod Bölgesi üzerinde yok edildi” denildi.