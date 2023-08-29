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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T00:58+0300
2023-08-29T00:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
belgorod
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişimi önlendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “İnsansız hava aracı, hava savunma kuvvetleri araçları tarafından Belgorod Bölgesi üzerinde yok edildi” denildi.
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ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)

Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu

00:58 29.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişimi önlendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “İnsansız hava aracı, hava savunma kuvvetleri araçları tarafından Belgorod Bölgesi üzerinde yok edildi” denildi.
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