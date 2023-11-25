https://sputniknews.com.tr/20231125/bilim-insanlarindan-sasirtici-kesif-dunyanin-ekseni-kayiyor--1077775879.html

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Dünya'nın ekseni kayıyor

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif: Dünya'nın ekseni kayıyor

Yakın zamanda bilim insanları, Dünya'nın ekseninin su nedeniyle kaydığını keşfetti. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T13:58+0300

2023-11-25T13:58+0300

2023-11-25T14:01+0300

yaşam

dünya

kaymak

eksen

bilim

uzay

magma

çekirdek

bilim insanı

su

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Bilim insanları, Dünya'nın ekseninin önceden tahmin edilmeyen bir şekilde, su nedeniyle kaydığını keşfettiklerini duyurdu. Dünya'nın eğiminin zaman içinde değiştiği düşünülürken, birkaç yıl önce bilim insanları bunu küresel ısınmaya ve kutuplardaki buzulların erimesine bağlıyordu. Fakat yeni ortaya çıkan araştırmaya göre, yeraltı sularının çekilmesi düşünülenden çok daha büyük bir faktör olarak Dünya'nın ekseninde etki yaratıyor. Makalede, normal şartlarda Dünya'nın kutuplarının buz tabakalarının erimesi nedeniyle birlikte eksenin hareket edebildiğini fakat sulamanın neden olduğu yeraltı sularının tükenmesinin de aynı sebebe yol açabileceği görüldüğü belirtiliyor.Yakın zamanda bu konuda herhangi bir büyük tehlike ön görülmese de, uzun ve tehlikeli bir gelecek zamanda bu durum Dünya'nın mevsimlerini değiştirme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor. Geophysical Research Letters'da yayınlanan yeni çalışmanın en endişe verici yanı ise, insanoğlunun Dünya kaynaklarını ne kadar ve nasıl kullandığı hakkında. National University'den dünya ekseni hakkında çalışmalar yapan araştırmacı Ki-Weon Seo, "Dünya'nın dönüş kutbu aslında çok değişiyor. Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun yeniden dağılımının aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi. Su nedeniyle Dünya'nın ekseninin kayması çalışmasından önce de yakın zamanda Dünya'nın yüzeyden aşağıya doğru yavaşça su sızdığı keşfedilmişti. Sıvılar, 2 bin 900 kilometrelik bir yolculuktan sonra, Dünya çekirdeğine ulaşmadan hemen önce alçalan tektonik plakalardan aşağıya doğru damladığı açıklanmıştı. Bunun ise süreç yavaş olsa da 'milyarlarca yıl boyunca' dış çekirdeğin erimiş metali ile Dünya'nın dış mantosu arasında yeni bir yüzey oluşturduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231125/korsanlarin-el-koydugu-mektuplarda-300-yillik-trip-ortaya-cikti-neden-cevap-vermedin-1077769014.html

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dünya, kaymak, eksen, bilim, uzay, magma, çekirdek, bilim insanı, su