https://sputniknews.com.tr/20231125/bilim-insanlari-uyardi-alkol-ile-bu-icecegikaristirmayin-1077776357.html

Bilim insanları uyardı: 'Alkol ile bu içeceği karıştırmayın'

Bilim insanları uyardı: 'Alkol ile bu içeceği karıştırmayın'

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, herhangi bir içkinin kola ile karıştırılmasının oldukça zararlı olduğunu açıkladı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

alkol

sağlık

kola

kola

viski

bira

alkolsüz bira

bira festivali

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Sağlıkçılardan sık alkollü ürün tüketenlere karşı büyük bir uyarı geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, herhangi bir içkinin kola ile karıştırılmasının oldukça zararlı olduğunu açıkladı.Açıklamada, içki ve kolayı karıştırmanın sonucunda içkinin etkilerinin gizlendiği, bunun sonucunda da daha fazla içki tüketmek anlamına geleceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, "Kafein, alkolün depresan etkilerini maskeleyerek içenlerin kendilerini normalde olduğundan daha uyanık hissetmelerini sağlayabilir. Sonuç olarak, daha fazla alkol içilebilir ve fark ettiklerinden daha fazla sarhoş olabilirler, bu da alkole bağlı zarar riskini artırır" denildi.'Üzerine bilimsel araştırmalar yapılmıştı'Manchester Üniversitesi Lisansüstü Tıp ve Diş Hekimliği Bölümü tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırma, içkideki baloncukların alkolü daha hızlı emmenize neden olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar saf votka, su ile karıştırılmış votka ve maden suyu ile karıştırılmış votkanın alkol emilim sürelerini karşılaştırdılar.Çalışma, gazsız su ya da maden suyu ile karıştırılan içkinin daha hızlı emildiğini ve üçte ikisinin gazsız suya kıyasla 'karbonatlı karıştırıcıdaki alkolü daha hızlı emdiğini' ortaya koydu.Bunun yanı sıra Princeton Üniversitesi, kola gibi gazlı içeceklerdeki karbondioksitin midedeki basıncı artırarak alkolü mide zarından kan dolaşımına zorladığı konusunda uyarıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231125/bilim-insanlarindan-sasirtici-kesif-dunyanin-ekseni-kayiyor--1077775879.html

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alkol, sağlık, kola, kola, viski, bira, alkolsüz bira, bira festivali