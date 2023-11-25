https://sputniknews.com.tr/20231125/bati-basini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yetkin-bir-askeri-liderlik-yok-1077770102.html

Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yetkin bir askeri liderlik yok

Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yetkin bir askeri liderlik yok

Forbes, Batı'nın Kiev’e sağladığı ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin bir askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle işe yaramadığını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T11:10+0300

2023-11-25T11:10+0300

2023-11-25T11:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

ukrayna savunma bakanlığı

askeri teçhizat

forbes

david axe

abd

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077200309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f255ba361e149266347caddd604ebe2f.jpg

Forbes dergisinde yayınlanan David Axe imzalı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Batı'dan sağlanan ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin ve uyumlu askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle bir anlam ifade etmediği belirtildi.Makalede, "Başka bir deyişle, Batı’dan sağlanan teçhizatın askeri liderlik olmadan hiçbir anlamı yok. Yetenekli subayların isimleri, vaat edilen milyarlarca dolarlık askeri yardım listesinde yer almıyor” denildi.Ayrıca, Ukrayna ordusunun bir diğer ciddi sorununun da, tedariki tamamen ABD ve Avrupa Birliği'ne bağlı olan mühimmat sıkıntısı olduğu belirtilen makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gerekli miktarda mayın tespit ekipmanı ve iyi eğitimli mayın uzmanlarına sahip olmadığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, askeri teçhizat, forbes, david axe, abd, avrupa birliği