https://sputniknews.com.tr/20231125/bati-basini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yetkin-bir-askeri-liderlik-yok-1077770102.html
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yetkin bir askeri liderlik yok
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yetkin bir askeri liderlik yok
Forbes, Batı'nın Kiev’e sağladığı ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin bir askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle işe yaramadığını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T11:10+0300
2023-11-25T11:10+0300
2023-11-25T11:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna savunma bakanlığı
askeri teçhizat
forbes
david axe
abd
avrupa birliği
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Forbes dergisinde yayınlanan David Axe imzalı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Batı'dan sağlanan ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin ve uyumlu askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle bir anlam ifade etmediği belirtildi.Makalede, "Başka bir deyişle, Batı’dan sağlanan teçhizatın askeri liderlik olmadan hiçbir anlamı yok. Yetenekli subayların isimleri, vaat edilen milyarlarca dolarlık askeri yardım listesinde yer almıyor” denildi.Ayrıca, Ukrayna ordusunun bir diğer ciddi sorununun da, tedariki tamamen ABD ve Avrupa Birliği'ne bağlı olan mühimmat sıkıntısı olduğu belirtilen makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gerekli miktarda mayın tespit ekipmanı ve iyi eğitimli mayın uzmanlarına sahip olmadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, askeri teçhizat, forbes, david axe, abd, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, askeri teçhizat, forbes, david axe, abd, avrupa birliği
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yetkin bir askeri liderlik yok
Forbes, Batı'nın Kiev’e sağladığı ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin bir askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle işe yaramadığını yazdı.
Forbes dergisinde yayınlanan David Axe imzalı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Batı'dan sağlanan ekipman ve teçhizatın, Ukrayna'da yetkin ve uyumlu askeri liderliğin bulunmaması nedeniyle bir anlam ifade etmediği belirtildi.
Makalede, "Başka bir deyişle, Batı’dan sağlanan teçhizatın askeri liderlik olmadan hiçbir anlamı yok. Yetenekli subayların isimleri, vaat edilen milyarlarca dolarlık askeri yardım listesinde yer almıyor” denildi.
Ayrıca, Ukrayna ordusunun bir diğer ciddi sorununun da, tedariki tamamen ABD ve Avrupa Birliği'ne bağlı olan mühimmat sıkıntısı olduğu belirtilen makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gerekli miktarda mayın tespit ekipmanı ve iyi eğitimli mayın uzmanlarına sahip olmadığı vurgulandı.