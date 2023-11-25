https://sputniknews.com.tr/20231125/baskortostanin-baskenti-ufada-16uluslararasi-is-haftasi-1077765310.html

Başkortostan’ın başkenti Ufa’da 16.Uluslararası İş Haftası

Başkortostan’ın başkenti Ufa’da 16.Uluslararası İş Haftası

20'den fazla ülkeden katılımcı, ticaret ve ekonomik alanda ilişkileri geliştirmenin yeni yollarını aramak için Başkortostan’ın başkenti Ufa’da gerçekleşen... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T00:47+0300

2023-11-25T00:47+0300

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Forumun açılış töreninde Başkortostan Hükümeti Başbakanı Andrei Nazarov, forumun yeni sözleşmeler ve anlaşmalar yapma fırsatı sağlayan benzersiz bir platform olduğunu söyledi. Konuşmasında son dört yılda Başkortostan'daki yatırım artışı yüzde 40'a ulaştığını, yatırım ortamı derecelendirmesinde ülkede dördüncü, sanayi politikasının etkinliğinde ise üçüncü ve tarım ürünleri üretiminde liderler arasında olduklarını vurgulayan başbakan, 100'den fazla ülkeye dış ticaret faaliyetinin gerçekleştirdiklerini, ağırlıklı olarak hammadde dışı, enerji dışı mallar üzerinde yoğunlaştıklarını ve her türlü girişim ve işbirliği fırsatları üzerine çalışmaya hazır olduklarını belirtti.16. Uluslararası İş Haftası'nın açılışına Başkort Hükümeti Başbakanı ile birlikte Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Vekili Yuri Chebotar, Rus-Türk ticaret evi "ROST" Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Khans International Group LLC Başkanı ve Uttar Pradesh Eyaleti (Hindistan) Yüksek Öğrenim Bakanlığı Danışmanı Khan Faisal, Rusya Federasyonu Devlet Duması Bölgesel Politika ve Yerel Öz Yönetim Komitesi Başkanı Sergei Morozov, Şangay İşbirliği Örgütü İş Konseyi Sekreteri Andrey Kanavsky katılım sağladı.Başkurdistan ile karşılıklı ticaret cirosunun hızla arttığı partner ülke Türkiye’dir. Bugün bu rakam 68 milyar dolara ulaştı; bu da 2021'dekinin iki katı anlamına geliyor. Rus-Türk ticaret evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş da bu işbirliği diyaloguna hazır olduklarını ifade etti:

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