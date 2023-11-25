https://sputniknews.com.tr/20231125/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-400-lira-odemeyen-30-bin-liradanolabilir-1077776112.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 400 lira ödemeyen 30 bin liradan olabilir
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 400 lira ödemeyen 30 bin liradan olabilir
Türkiye’de bazı illerde kar şimdiden etkisini gösterdi. Birçok şehir içinse kar alarmı verildi. Kış iyiden iyiye kapıya dayanırken araba sahipleri için uyarı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T14:15+0300
2023-11-25T14:15+0300
2023-11-25T14:15+0300
ekonomi
otomobil
araç
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kış lastiği
antifriz
ceza
masraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin birçok şehri için kar, fırtına ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları günden güne düşerken araç sahipleri için dikkat çeken uyarıda bulunuldu.Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen 400 liralık antifrizi kullanmayan sürücüleri ise 30 bin liralık masraf bekliyor.Antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyorElazığ Sanayiciler Sitesinde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi.Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.400 lira vermeyen 30 bin liradan olabilir“400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor” diyen Ulukaya şunları katardı:'El frenini çekmeyin'Ustalar marketlerden antifriz alınmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunurken, “Vatandaşlarımız dondurucu havalarda el frenini çekmesinler. Aracı sıcakken park ediyorlar sabah tekrar çalıştırdıklarında araç kalkmıyor. Siz indirdiğinizi düşünüyorsunuz ama el freni donduğu için inmiyor. Dondurucu havalarda el frenini çekmek yerine vitese takıp bırakın” diyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20231125/tum-vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvde-oran-belli-oldu-2024te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1077766832.html
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otomobil, araç, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kış lastiği, antifriz, ceza, masraf
otomobil, araç, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kış lastiği, antifriz, ceza, masraf
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 400 lira ödemeyen 30 bin liradan olabilir
Türkiye’de bazı illerde kar şimdiden etkisini gösterdi. Birçok şehir içinse kar alarmı verildi. Kış iyiden iyiye kapıya dayanırken araba sahipleri için uyarı geldi. Araç bakım ustaları sürücüleri araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyararak, 400 liraya antifriz almaktan kaçanları 30 bin lira masraf beklediğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin birçok şehri için kar, fırtına ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları günden güne düşerken araç sahipleri için dikkat çeken uyarıda bulunuldu.
Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen 400 liralık antifrizi kullanmayan sürücüleri ise 30 bin liralık masraf bekliyor.
Antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor
Elazığ Sanayiciler Sitesinde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi.
Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.
400 lira vermeyen 30 bin liradan olabilir
“400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor” diyen Ulukaya şunları katardı:
“400 liralık antifrizden kaçmaları demek minimum üst kapağın sökülmesine neden oluyor bu da el emeğiyle beraber 25-30 bin lirayı buluyor. Buraya gelen araçların genel kontrollerini yapıyoruz. Kışlık bakımlarını komple gözden geçiriyoruz. Antifriz yaz kış olmaksızın araçların içerisinde bulundurduğumuz zaman motor bloğunda meydana gelecek paslanmaları engelliyor. Araçların kışlık bakımlarında aracın yağına bakıyoruz. Eğer kirliyse veya kilometresi gelmişse değiştiriyoruz. Antifrizin fiyatı ise 400 liraya satılıyor. Antifriz marketlerde dahi satılıyor ama bunlardan kaçının. Bunlar, bildiğimiz kimyasal tozu su ve boyayla karıştırarak antifriz haline getiriyorlar. Bir de eksi 30 dereceye kadar koruduğunu söylüyorlar fakat bunlar motor içerisinde paslanma, tortu ve diğer aksanlara zarar veriyor. Böyle olunca araç arıza veriyor ve bizde mecburen üst kapağı sökmek zorunda kalıyoruz.”
Ustalar marketlerden antifriz alınmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunurken, “Vatandaşlarımız dondurucu havalarda el frenini çekmesinler. Aracı sıcakken park ediyorlar sabah tekrar çalıştırdıklarında araç kalkmıyor. Siz indirdiğinizi düşünüyorsunuz ama el freni donduğu için inmiyor. Dondurucu havalarda el frenini çekmek yerine vitese takıp bırakın” diyorlar.