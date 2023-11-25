https://sputniknews.com.tr/20231125/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-400-lira-odemeyen-30-bin-liradanolabilir-1077776112.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 400 lira ödemeyen 30 bin liradan olabilir

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 400 lira ödemeyen 30 bin liradan olabilir

Türkiye’de bazı illerde kar şimdiden etkisini gösterdi. Birçok şehir içinse kar alarmı verildi. Kış iyiden iyiye kapıya dayanırken araba sahipleri için uyarı... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T14:15+0300

2023-11-25T14:15+0300

2023-11-25T14:15+0300

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kış lastiği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin birçok şehri için kar, fırtına ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları günden güne düşerken araç sahipleri için dikkat çeken uyarıda bulunuldu.Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen 400 liralık antifrizi kullanmayan sürücüleri ise 30 bin liralık masraf bekliyor.Antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyorElazığ Sanayiciler Sitesinde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi.Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.400 lira vermeyen 30 bin liradan olabilir“400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor” diyen Ulukaya şunları katardı:'El frenini çekmeyin'Ustalar marketlerden antifriz alınmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunurken, “Vatandaşlarımız dondurucu havalarda el frenini çekmesinler. Aracı sıcakken park ediyorlar sabah tekrar çalıştırdıklarında araç kalkmıyor. Siz indirdiğinizi düşünüyorsunuz ama el freni donduğu için inmiyor. Dondurucu havalarda el frenini çekmek yerine vitese takıp bırakın” diyorlar.

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otomobil, araç, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kış lastiği, antifriz, ceza, masraf