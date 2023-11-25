https://sputniknews.com.tr/20231125/ankarada-ayni-gun-bir-komsu-kavgasi-daha-olumle-bitti-1077786616.html

Ankara'da aynı gün bir komşu kavgası daha ölümle bitti

Ankara'da aynı gün bir komşu kavgası daha ölümle bitti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T23:22+0300

2023-11-25T23:22+0300

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türkiye

komşu

silahlı kavga

ankara

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Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir binada, R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C.Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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