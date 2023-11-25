https://sputniknews.com.tr/20231125/ankarada-ayni-gun-bir-komsu-kavgasi-daha-olumle-bitti-1077786616.html
Ankara'da aynı gün bir komşu kavgası daha ölümle bitti
Ankara'da aynı gün bir komşu kavgası daha ölümle bitti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T23:22+0300
2023-11-25T23:22+0300
2023-11-25T23:22+0300
türkiye
komşu
silahlı kavga
ankara
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Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir binada, R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C.Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ankarada-komsu-kavgasi-2-olu-2-yarali--1077779715.html
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komşu, silahlı kavga, ankara
komşu, silahlı kavga, ankara
Ankara'da aynı gün bir komşu kavgası daha ölümle bitti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir binada, R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C.Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.