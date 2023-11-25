https://sputniknews.com.tr/20231125/ankarada-komsu-kavgasi-2-olu-2-yarali--1077779715.html

Ankara'da komşu kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da komşu kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da husumetli olan komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T16:24+0300

2023-11-25T16:24+0300

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türkiye

ankara

komşu

silahlı kavga

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Keçiören ilçesinde aynı binadaki bina yöneticisi S.T. isimli kadın şahıs ile apartman sakini olduğu öğrenilen H.A. arasında, asansör tamirinden sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya daha sonra aynı apartmanda yaşayan Uğur Ş., Mehmet Ali Ş. ve S.Ş. ailesi de dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.A., evinden getirdiği pompalı tüfekle önce baba Uğur Ş.'yi ve oğlu Mehmet Ali Ş'yi apartmanın içerisinde, Anne S.Ş. ve apartman yöneticisi olan S.T’yi ise apartmanın dışında pompalı tüfekle vurdu. Çıkan tartışmanın sonucunda baba Uğur Ş. ve oğlu Mehmet Ali Ş. olay yerinde hayatını kaybederken Anne S.Ş. ve apartman yöneticisi S.T. ise yaralandı. S.Ş’nin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Yaralı kadınlar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Şüpheli H.A. kısa sürede polis ekipleri tarafından elindeki silahla beraber yakalandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/asansorde-anne-ile-kizinin-cesedi-bulundu-komsulari-gozaltina-alindi-1077563231.html

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ankara, komşu, silahlı kavga