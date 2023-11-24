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Vatikan'ın kapıları LGBT'ye açıldı: Papa trans kadınlarla buluştu
Vatikan'ın kapıları LGBT'ye açıldı: Papa trans kadınlarla buluştu
Papa Francis, pazar günü düzenlenen Dünya Yoksulluk Günü'nde trans kadınlarla buluştu. Kilisenin bu hareketi, bazı Hristiyan çevreler tarafından tepki çekti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T19:44+0300
2023-11-24T19:46+0300
dünya
papa francis
trans
trans birey
trans kadın
katolik
katolik kilisesi
lgbt
lgbt
lgbt topluluğu
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Pazar günü Katoliklerin dini lideri Papa Francis, çoğu Latin Amerikalı göçmen ve seks işçisi olan trans kadınların da aralarında bulunduğu 1200 yoksul ve evsize yemek verdi. AP'nin haberine göre, Dünya Yoksullar Günü için düzenlenen yemekte birçok kötü maddi durumda olan kişi yanında, 46 trans kadın da vardı.Yemeğe katılan trans kadın Carlos Segovia yaptığı açıklamada, "İtalya'da transseksüeller olarak kendimizi daha iyi hissediyoruz ve Papa Francis'in bizi Kilise'ye yakınlaştırması çok güzel bir şeyç İnsan olduğumuzu hissettim, bizim de sevgiye ihtiyacımız var" dedi. 'Trans ebeveynlerin çocukları da vaftiz edebilecek'Papa Francis, Vatikan'ın artık trans ebevenylerin ve çocuklarının da vaftiz edebileceğini söylerek başladığı konuşmasında, "Yeter ki, bu yeni yöntem toplumsal bir skandal veya yönelim bozukluğu yaratma riski" oluşturmasın dedi. Papa, riskin tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmadı. Papa Francis'in ve Katolik Kilisesi'nin son yıllarda LGBTQ adımları bazı kesimler tarafından büyük tepki çekmişti. Buna karşın, Vatikan'ın LGBTQ politikası yumuşamaya devam ediyor. Arjantinli bir trans terzi olduğunu açıklayan Claudia Vittroia Salas, "Daha önce kilise bize kapalıydı. Bizi normal insanlar olarak görmüyorlardı, hatta şeytan olarak görüyorlardı. Sonra Papa Francis geldi ve kilisenin kapıları bizim için de açıldı" açıklamasını yaptı. Papa önceden de 'eşcinselliğin suç olmadığını' söylemiştiPapa Francis geçmişte de, "Eşcinsel olmak suç değil" demişti. Francis, dünyanın bazı bölgelerindeki Katolik piskoposların eşcinselliği suç sayan veya LGBTQ topluluğuna karşı ayrımcılık yapan yasaları 'günah' kapsamında desteklediğini ancak bu tür tutumların kültürel geçmişle bağlantılı olduğunu söyledi. Papa ayrıca, piskoposların herkesin itibarını tanımak için bir değişim sürecinden geçmesi gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/papa-francis-escinsellik-gunah-ama-suc-degil-1066173209.html
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papa francis, trans, trans birey, trans kadın, katolik, katolik kilisesi, lgbt, lgbt, lgbt topluluğu, lgbtqi
papa francis, trans, trans birey, trans kadın, katolik, katolik kilisesi, lgbt, lgbt, lgbt topluluğu, lgbtqi

Vatikan'ın kapıları LGBT'ye açıldı: Papa trans kadınlarla buluştu

19:44 24.11.2023 (güncellendi: 19:46 24.11.2023)
© İHA / VINCENZO PINTOKatolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / VINCENZO PINTO
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Papa Francis, pazar günü düzenlenen Dünya Yoksulluk Günü'nde trans kadınlarla buluştu. Kilisenin bu hareketi, bazı Hristiyan çevreler tarafından tepki çekti.
Pazar günü Katoliklerin dini lideri Papa Francis, çoğu Latin Amerikalı göçmen ve seks işçisi olan trans kadınların da aralarında bulunduğu 1200 yoksul ve evsize yemek verdi. AP'nin haberine göre, Dünya Yoksullar Günü için düzenlenen yemekte birçok kötü maddi durumda olan kişi yanında, 46 trans kadın da vardı.
Yemeğe katılan trans kadın Carlos Segovia yaptığı açıklamada, "İtalya'da transseksüeller olarak kendimizi daha iyi hissediyoruz ve Papa Francis'in bizi Kilise'ye yakınlaştırması çok güzel bir şeyç İnsan olduğumuzu hissettim, bizim de sevgiye ihtiyacımız var" dedi.

'Trans ebeveynlerin çocukları da vaftiz edebilecek'

Papa Francis, Vatikan'ın artık trans ebevenylerin ve çocuklarının da vaftiz edebileceğini söylerek başladığı konuşmasında, "Yeter ki, bu yeni yöntem toplumsal bir skandal veya yönelim bozukluğu yaratma riski" oluşturmasın dedi. Papa, riskin tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmadı.
Papa Francis'in ve Katolik Kilisesi'nin son yıllarda LGBTQ adımları bazı kesimler tarafından büyük tepki çekmişti. Buna karşın, Vatikan'ın LGBTQ politikası yumuşamaya devam ediyor.
Arjantinli bir trans terzi olduğunu açıklayan Claudia Vittroia Salas, "Daha önce kilise bize kapalıydı. Bizi normal insanlar olarak görmüyorlardı, hatta şeytan olarak görüyorlardı. Sonra Papa Francis geldi ve kilisenin kapıları bizim için de açıldı" açıklamasını yaptı.

Papa önceden de 'eşcinselliğin suç olmadığını' söylemişti

Papa Francis geçmişte de, "Eşcinsel olmak suç değil" demişti. Francis, dünyanın bazı bölgelerindeki Katolik piskoposların eşcinselliği suç sayan veya LGBTQ topluluğuna karşı ayrımcılık yapan yasaları 'günah' kapsamında desteklediğini ancak bu tür tutumların kültürel geçmişle bağlantılı olduğunu söyledi. Papa ayrıca, piskoposların herkesin itibarını tanımak için bir değişim sürecinden geçmesi gerektiğini belirtmişti.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
DÜNYA
Papa Francis: Eşcinsellik suç değil
25 Ocak, 18:04
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