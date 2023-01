https://sputniknews.com.tr/20230125/papa-francis-escinsellik-gunah-ama-suc-degil-1066173209.html

Papa Francis: Eşcinsellik suç değil

Papa Francis: Eşcinsellik suç değil

Papa Francis, eşcinselliği suç sayan yasaları 'adaletsiz' olarak tanımladı ve "Eşcinsellik günah ama suç değil" dedi. Papa ayrıca, ilgili yasakları destekleyen... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

The Associated Press ile yaptığı özel bir röportajda konuşan Papa Francis, "Eşcinsel olmak suç değil" dedi. Francis, dünyanın bazı bölgelerindeki Katolik piskoposların eşcinselliği suç sayan veya LGBTQ topluluğuna karşı ayrımcılık yapan yasaları 'günah' kapsamında desteklediğini ancak bu tür tutumların kültürel geçmişle bağlantılı olduğunu söyledi. Papa ayrıca, piskoposların herkesin itibarını tanımak için bir değişim sürecinden geçmesi gerektiğini söyledi:"Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız ve Tanrı bizi olduğumuz gibi ve her birimizin savaştığımız güç için seviyor."Francis ayrıca, eşcinsellikle ilgili olarak 'suç ile günah arasında bir ayrım olması gerektiğini' saöyledi ve "Evet bu bir suç değil ama günahtır. Önce günahla suçu birbirinden ayıralım" ifadelerini kullandı.LGBTİQ'lara yönelik bu tür yasaları sona erdirmek için çalışan The Human Dignity Trust'a göre, dünya çapında yaklaşık 67 ülke veya yargı bölgesi rızaya dayalı eşcinselliği suç sayıyor ve bunların 11'i ölüm cezası verebiliyor ya da uygulayabiliyor. Uzmanlar, yasaların uygulanmadığı yerlerde bile LGBTQ kişilere yönelik taciz, damgalama ve şiddete katkıda bulunduğunu söylüyor.ABD'de, bir düzineden fazla eyalette, 2003 Yüksek Mahkeme kararının anayasaya aykırı olduğunu ilan etmesine rağmen, yerel kanunlarda hala eşcinsellik karşıtı yasalar bulunuyor. Eşcinsel hakları savunucuları ise, yasaların eşcinselleri taciz etmek için kullanıldığını söylüyor ve anaokulundan üçüncü sınıfa kadar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili eğitimleri yasaklayan Florida'daki "Gey deme" yasası gibi yeni yasalara dikkat çekiyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletler de, çeşitli dönemlerde yaptıkları açıklamalarda mahremiyet ve ayrımcılığa uğramama haklarını ihlal ettiğini ve ülkelerin cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyleyerek, defalarca eşcinselliği doğrudan suç sayan yasalara son verilmesi çağrısında bulundu.

